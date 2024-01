FDP-Außenpolitiker Link: UNRWA sollte aufgeteilt werden

«Die Aussetzung der Zahlungen an UNRWA in Gaza war angesichts der sich häufenden Vorfälle rund um die UNRWA und ihrer Mitarbeiter notwendig», sagte Link. Eine Wiederaufnahme der Zahlungen nach Gaza «darf nur in enger Abstimmung mit den USA und Israel erfolgen», ergänzte er. «Jeglicher Missbrauch für terroristische Zwecke muss ausgeschlossen sein.»

Israels Regierungssprecher Eylon Levy hatte am Vortag gesagt, insgesamt seien mindestens 13 Mitarbeiter der Organisation an den Terroranschlägen der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen. Die Angaben seien aber noch nicht unbedingt vollständig. Zehn der 13 Beschuldigten sind demzufolge Mitglieder der Hamas, zwei des Islamischen Dschihads, einer gehört keiner Terrororganisation an. Sechs der mutmaßlich am Massaker Beteiligten seien am 7. Oktober auch auf israelischem Gebiet gewesen.