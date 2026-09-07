Bedrohung durch Russland

Finnland stellt Zaun an der russischen Grenze fertig

Finnland verstärkt seine Sicherheit: Nach zwei Jahren Bauzeit steht ein 200 Kilometer langer Grenzzaun zu Russland. Er soll unter anderem illegale Einreisen stoppen.

Der Zaun an der Grenze zu Russland ist 200 Kilometer lang. (Archivbild) Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva/dpa
Der Zaun an der Grenze zu Russland ist 200 Kilometer lang. (Archivbild)

Helsinki (dpa) - Nach zwei Jahren Bauzeit hat Nato-Mitglied Finnland einen 200 Kilometer langen Zaun an der Grenze zu Russland fertiggestellt. «Die wichtigste Aufgabe des Staates ist es, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten», sagte die finnische Innenministerin Mari Rantanen laut einer Pressemitteilung. «Der Grenzzaun an der Ostgrenze ist in diesen unvorhersehbaren Zeiten ein wesentlicher Bestandteil eines wirksamen Grenzsicherheitssystems.»

Der Zaun war seit August 2024 an mehreren Abschnitten der mehr als 1.300 Kilometer langen Grenze zu Russland entstanden, an denen «der operative Bedarf am größten und der Bau am wirtschaftlich sinnvollsten» gewesen sei, teilte der finnische Grenzschutz mit. Die Grenzanlage umfasst etwa einen 4,5 Meter hohen Zaun und ein technisches Überwachungssystem. 

Russland als Nachbar: Vorwurf instrumentalisierter Migration

Die Sicherheitslage an der finnisch-russischen Grenze gilt seit Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine als angespannt. Im Dezember 2023 hatte Finnland seine Land-Grenzübergänge zu Russland dichtgemacht. Hintergrund waren Vorwürfe, Russland habe gezielt Migranten an die Grenze gebracht, um Unruhe zu stiften. «Ohne einen Grenzzaun ist es nicht möglich, die instrumentalisierte Einreise wirksam, glaubwürdig und sicher zu bekämpfen», sagte Markku Hassinen, Chef der finnischen Grenzschutzbehörde, nun laut der Mitteilung.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundeswehr unterstützt Polen beim Schutz der Nato-Ostgrenze
Verteidigung

Bundeswehr unterstützt Polen beim Schutz der Nato-Ostgrenze

Deutsche und polnische Soldaten sichern gemeinsam Polens Ostgrenze. Was der Bundeswehr-Einsatz für die Nato-Abschreckung bedeutet.

20.08.2026

Thailand baut Grenzzaun nach Konflikt mit Kambodscha
Konflikt in Südostasien

Thailand baut Grenzzaun nach Konflikt mit Kambodscha

Nach den schweren Gefechten des vergangenen Jahres schafft Thailand Fakten: Entlang der Grenze zu Kambodscha steht nun der erste Abschnitt eines dauerhaften Grenzzauns. Was sagt das Nachbarland dazu?

23.07.2026

Migration

Finnland schließt Grenze für Personenverkehr nach Russland

Sie kamen zu Hunderten über die russisch-finnische Grenze, zum Teil auf Fahrrädern: Asylbewerber, vor allem aus dem Nahen Osten. Hat Moskau die Menschen instrumentalisiert, um den Nachbarn zu ärgern?

28.11.2023

Wagner-Truppen in Belarus

Polen plant Verstärkung der Ostgrenze

Polen rüstet sich für eine mögliche Bedrohung aus dem Osten. Nach Berichten über russische Söldner in Belarus will das Land seine Grenze noch stärker schützen.

29.06.2023

Verteidigung

Die neue Nato-Nordflanke: Finnlands lange Grenze zu Russland

Die Nato-Außengrenze Richtung Russland wird sich nach dem Beitritt von Finnland mehr als verdoppeln. In der finnischen Grenzregion hat man sich längst auf eine neue Lebensrealität eingestellt.

28.03.2023