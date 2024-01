Finnland steuert auf Stichwahl um das Amt des Präsidenten zu

Helsinki (dpa) - Die Entscheidung über das künftige Staatsoberhaupt Finnlands dürfte in einer Stichwahl zwischen dem früheren Regierungschef Alexander Stubb und Ex-Außenminister Pekka Haavisto fallen. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in dem nordischen EU- und Nato-Land am Sonntag waren alle neun Kandidaten nach Auszählung des Großteils der Wählerstimmen weit davon entfernt, eine absolute Mehrheit zu erhalten. Damit dürfte es am 11. Februar zur Stichwahl zwischen den beiden führenden Kandidaten - Stubb und Haavisto - kommen.