Debatte um Trumps Fitness

Fleck am Hals befeuert Spekulationen über Trumps Gesundheit

Der Gesundheitszustand des US-Präsidenten sorgt immer wieder für Diskussionen. Nun heizt eine auffällige Rötung an seinem Hals die Spekulationen erneut an.

Eine Stelle an Trumps Hals hat eine Welle von Spekulationen über die Gesundheit des Präsidenten ausgelöst. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Eine Stelle an Trumps Hals hat eine Welle von Spekulationen über die Gesundheit des Präsidenten ausgelöst.

Washington (dpa) - Was wie ein Hautausschlag an Donald Trumps Hals aussieht, hat eine neue Welle der Spekulation über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten ausgelöst. «Präsident Trump verwendet auf der rechten Halsseite eine gängige Creme zur Vorbeugung von Hautirritationen. Sie wurde ihm vom Arzt des Weißen Hauses verschrieben», zitierte das Weiße Haus Trumps Leibarzt Sean Barbabella. Einen Grund für die Rötung blieb die Erklärung jedoch schuldig.

«Der Präsident wendet die Creme seit einer Woche an, und die Rötung wird voraussichtlich einige Wochen anhalten», hieß es weiter. Trump wird im Juni 80 Jahre alt. Er ist der älteste je gewählte US-Präsident und sah sich bereits mehrfach mit Fragen zu seinem Gesundheitszustand konfrontiert. Häufige blaue Flecken an seiner Hand hatte das Weiße Haus etwa als Nebenwirkung von vielem Händeschütteln erklärt. Auf Videos von öffentlichen Terminen sah man Trump auch immer mal wieder mit geschlossenen Augen. Die Darstellung, er sei eingeschlafen, wies der Präsident aber immer vehement zurück und sprach von Momenten der Entspannung oder Langeweile.

