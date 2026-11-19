Antalya (dpa) - Auf der Weltklimakonferenz treffen sich Hunderte Anzugträger, die über Textpassagen fachsimpeln. Und dann kommen Menschen, die die Klimakrise hautnah spüren. Die wütend sind oder ängstlich, weil ihre Heimat zerstört wird. Oder die sich schämen, weil sie nicht genug für ihre Familien zu Hause erreichen, deren Welt zerbricht. Geschichten von drei Frauen, die nicht aufgeben wollen.

Lynda Tabuya – stemmt sich gegen das Versinken

Der steigende Meeresspiegel bedroht Küstenstädte in aller Welt – kleine Staaten im Pazifik wie die Fidschi-Inseln aber ganz besonders. «Unsere Inseln versinken aufgrund des steigenden Meeresspiegels», erzählt die Klimaministerin der Fidschi-Inseln, Lynda Tabuya, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Menschen in ihrer Heimat müssten in höhere Regionen umziehen, Trinkwasserquellen versauerten. «Und dann haben wir noch Zyklone, die uns treffen, es ist zerstörerisch. Es ist für uns eine Frage des Überlebens.»

Tabuya kämpft in den Verhandlungen dafür, dass Industrieländer wie Deutschland – mit ihren Emissionen Hauptverursacher der Krise – ihrer Verantwortung gerecht werden und unter anderem genügend Geld für ärmere Länder bereitstellen. Das sei eine «moralische Verpflichtung».

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Tabuya hat von den Fidschi-Inseln aus 48 Stunden nach Antalya gebraucht – doch das sei es wert. «Auch wenn wir physisch untergehen, lassen wir uns als Fidschi nicht unterkriegen – wir kämpfen weiter.»

Sofia Luna Quispe – große Hoffnungen in der Heimat

Eine eben noch quirlige Protestaktion mit lauten Hip-Hop-Beats wird still, als Sofia Luna Quispe zum Mikro greift und unter Tränen vom Leid ihrer indigenen Gemeinschaft, der Quechua, in den peruanischen Anden berichtet. Wegen der Erderhitzung schmelzen den Nachfahren der Inka ihre seit Jahrhunderten vertrauten Gletscher weg.

Uralte Wege zu den hoch oben gelegenen heiligen Stätten sind zu gefährlich geworden, berichtet die 20-Jährige – und rührt auch Umstehende zu Tränen, als sie ihre Verzweiflung in Worte fasst. «Was sollen wir zu Hause berichten, wenn sie uns fragen: Du bist auf die andere Seite der Welt gereist, um über unser Leid zu berichten und unsere Namen zu nennen – was bringst du uns zurück? Es gibt aber keinen Fortschritt, von dem wir berichten können. Da ist nur Scham, dass man immer noch auf multilaterale Prozesse hofft.»

Die Tatenlosigkeit der Politiker und Diplomaten könne sie nur damit entschuldigen, dass diese nicht wüssten, wie es sich anfühlt, so zu singen und zu tanzen, wie ihre Gemeinschaft es tue. «Es geht nicht darum, der Erde nur etwas zu entnehmen – und damit imperialistische Systeme, Völkermord und Kriege am anderen Ende der Welt zu unterstützen –, sondern zu begreifen, dass Mutter Erde uns etwas gibt, damit auch wir etwas zurückgeben können.»

Geben und Nehmen stehe im Mittelpunkt für indigene Völker, sagt sie, doch in den Verhandlungen der Klimadiplomaten spiele das keine zentrale Rolle. «Und genau das ist ein Grund, sich zu schämen!», ruft sie.

Rikki Dank – verklagt ihre Regierung

Rikki Dank aus Australien verklagt ihre eigene Regierung. In Antalya trat die indigene Aktivistin gemeinsam mit Greta Thunberg vor die Presse. «Ich will nicht, dass meine Familie vergiftetes Wasser trinkt. Ich will, dass das Fracking in unserem Land aufhört. Wir sind damit nicht einverstanden», rief Dank, die aus der Outback-Region Barkly Tableland stammt und sich in traditionellem Gewand in Antalya zeigte.

Foto: Lukas Coch/AAP/dpa Die australische Aktivistin Rikki Dank trat in Antalya gemeinsam mit Greta Thunberg auf – sie legt sich mit ihrer eigenen Regierung an.