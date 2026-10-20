Nach ruhiger Nacht

Frankreich verlängert örtliche Ausgangssperren

In Paris, Lyon und weiteren Städten blieb es in der Nacht nach Ausgangssperren ruhig. Doch für Samstag sind neue Proteste angekündigt – wie reagieren die Behörden?

Eine verstärkte Polizeipräsenz sorgte dafür, dass die Nacht in französischen Städten ruhig verlief. Foto: -/Kyodo/dpa
Eine verstärkte Polizeipräsenz sorgte dafür, dass die Nacht in französischen Städten ruhig verlief.

Paris (dpa) - Die in Frankreich wegen der schweren Ausschreitungen in Paris und anderen Städten verhängten Ausgangssperren haben die Lage nach Angaben von Premierminister Sébastien Lecornu beruhigt. Sie hätten dazu beigetragen, «dass diese Nacht ruhig verlief», teilte Lecornu am Morgen mit. «Heute Abend werden dort, wo es die Lage erfordert, neue Ausgangssperren beschlossen.» Diese Entscheidungen würden vor Ort von den Präfekten in Abstimmung mit den Bürgermeistern getroffen.

Polizei und Gendarmerie meldeten in den betroffenen Gebieten keine besonderen Vorkommnisse, alles sei ruhig geblieben, berichtete der Sender BFMTV unter Verweis auf die Behörden.

Strenge Beschränkungen in der Nacht

In mehreren Städten, darunter Paris, waren am Montagabend Beschränkungen verhängt worden. In der Hauptstadt war ab 23.00 Uhr und bis heute um 6.00 Uhr jegliche Anwesenheit in Bereichen um den zentralen Platz der Republik und im Viertel Les Halles strengstens untersagt. Außerdem gab es ab 20 Uhr Versammlungs- und Demonstrationsverbote in bestimmten Vierteln der Metropole. Die Maßnahmen seien notwendig, um den öffentlichen Frieden wiederherzustellen, teilte die Polizeipräfektur mit.

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Die Polizei wachte mit einem Großaufgebot über die Einhaltung nächtlicher Beschränkungen in französischen Städten. Foto: Emma Da Silva/AP/dpa
Die Polizei wachte mit einem Großaufgebot über die Einhaltung nächtlicher Beschränkungen in französischen Städten.

Demonstrationsverbote und eine Ausgangssperre wurden auch in Lyon verhängt. Dort durften Menschen sich in der Nacht auf Dienstag nur in den Straßen aufhalten, wenn sie dafür zuvor festgelegte Gründe nennen konnten. Für Minderjährige gab es zudem Ausgangssperren in Nizza sowie den nordfranzösischen Städten Lille, Douai, Wattignies und Denain.

Am Wochenende waren landesweite Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten in Frankreich von schweren Ausschreitungen und Plünderungen begleitet worden. Am Samstag werden neue Proteste erwartet.

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