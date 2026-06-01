Links-Mitte-Koalition

Frederiksen bleibt: Dänemark bekommt Vier-Parteien-Regierung

Durchbruch nach langen Regierungsverhandlungen in Dänemark: Sozialdemokratin Mette Frederiksen hat sich mit drei anderen Parteien auf eine Koalition geeinigt. Damit bleibt sie Regierungschefin.

Die Sozialdemokratin Mette Frederiksen kann Regierungschefin in Dänemark bleiben. (Archivbild) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa
Die Sozialdemokratin Mette Frederiksen kann Regierungschefin in Dänemark bleiben. (Archivbild)

Kopenhagen (dpa) - Dänemark bekommt eine neue Links-Mitte-Regierung aus vier Parteien unter der bisherigen sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Fast zehn Wochen nach der Parlamentswahl teilte sie König Frederik X. am späten Abend mit, eine Koalition aus Sozialdemokraten, sozialistischer Volkspartei (SF), der linksliberalen Radikale Venstre und der Partei Moderaterne der politischen Mitte bilden zu wollen. «Ihre Majestät der König hat die geschäftsführende Ministerpräsidentin Mette Frederiksen daraufhin aufgefordert, eine solche Regierung zu bilden», hieß es in einer Mitteilung des dänischen Hofs.

Die vier Parteien haben im dänischen Parlament zusammen 82 Sitze. Für eine Mehrheit sind 90 Sitze nötig. Eine Minderheitsregierung ist in Dänemark normal - sie darf nur keine Mehrheit gegen sich haben. Damit das der Fall ist, benötigt die neue Regierung die Unterstützung beispielsweise der elf Mandate der linken Partei Enhedslisten. Die Partei kündigte am Abend auf Facebook an, «morgen große Neuigkeiten für Dänemark» zu haben. 

Dritte Amtszeit für Sozialdemokratin Frederiksen

Für Frederiksen ist es nach 2019 und 2022 die dritte Amtszeit. Sie hatte zunächst wochenlang erfolglos mit diversen Parteien über eine Regierungsbildung verhandelt, nachdem die Parlamentswahl keine eindeutige Mehrheit für eines der politischen Lager ergeben hatte. Zwischenzeitlich hatte der Rechtsliberale Troels Lund Poulsen das Mandat für die Koalitionsverhandlungen bekommen, war aber damit auch gescheitert. Seit etwas über einer Woche hatte Frederiksen erneut den Hut aufgehabt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Eine entscheidende Rolle bei den Regierungsverhandlungen hatte erneut der frühere dänische Ministerpräsident und bisherige Außenminister Lars Løkke Rasmussen mit seiner Mitte-Partei Moderaterne gespielt. Rasmussen hatte mit beiden Lagern gesprochen und die Verhandlungen zweimal platzen lassen. 

An diesem Dienstag will die alte und neue Ministerpräsidentin Frederiksen eine Regierungsgrundlage präsentieren. Am Mittwoch sollen dann die neuen Ministerinnen und Minister dem König vorgestellt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rechtsliberaler will Regierung in Dänemark bilden
Verhandlungen nach Wahl

Rechtsliberaler will Regierung in Dänemark bilden

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ist im ersten Anlauf mit dem Versuch gescheitert, eine neue Regierung zu bilden. Jetzt ist ihr rechtsliberaler Konkurrent am Zug.

08.05.2026

Machtpoker in Dänemark: Findet Frederiksen neue Verbündete?
Nach der Parlamentswahl

Machtpoker in Dänemark: Findet Frederiksen neue Verbündete?

Dänemark hat gewählt, die Sozialdemokratin Frederiksen will Regierungschefin bleiben. Aber so einfach ist das nicht. Denn angesichts unklarer Mehrheiten greifen gleich mehrere Parteien nach der Macht.

25.03.2026

Sozialdemokraten vorn: Zitterpartie um die Macht in Dänemark
Parlamentswahl in Dänemark

Sozialdemokraten vorn: Zitterpartie um die Macht in Dänemark

Kann Ministerpräsidentin Mette Frederiksen weiterregieren? In Dänemark schneiden ihre Sozialdemokraten nach ersten Hochrechnungen schlecht ab. Größte Partei bleiben sie aber.

24.03.2026

Für Frederiksen geht es um alles: Wahl in Dänemark gestartet
Wahllokale geöffnet

Für Frederiksen geht es um alles: Wahl in Dänemark gestartet

Im Grönland-Konflikt hat die dänische Regierungschefin als Krisenmanagerin mit klarer Kante gepunktet. So will sie die Dänen bei der Parlamentswahl überzeugen. Reicht das für den Wahlsieg?

24.03.2026

Ukraine-Krieg

Dänemark und Niederlande sagen F-16-Kampfjets zu

Seit langem schon fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj F-16-Kampfflugzeuge für sein Land, um den russischen Angriffskrieg abzuwehren. Nun kommen erste feste Zusagen.

20.08.2023