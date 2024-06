Friedensplan: EU macht Druck auf Israel und Hamas

Man unterstütze den Plan uneingeschränkt. Dieser könne zu einem dauerhaften Waffenstillstand, zur Freilassung aller in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und zu mehr humanitärer Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung in dem abgeriegelten Küstengebiet führen.

Israels Premier Netanjahu gibt sich ungeachtet von Kritik weiter als harter Kriegsherr. Sein Ziel in Gaza bleibt die Vernichtung der Hamas. Doch auch die zeigt sich unnachgiebig. Der Überblick.

Israel will Kämpfe trotz internationaler Kritik vertiefen

Israel will Kämpfe trotz internationaler Kritik vertiefen

Israel plant im Süden des Gazastreifens gegen die Hamas vorzugehen. Die Menschen sollen zuvor weiter nördlich in Sicherheit gebracht werden. Die Vorbereitungen dafür laufen offenbar schon.

Krieg in Nahost

Krieg in Nahost

Krieg in Nahost

Krieg in Nahost

Medienberichten zufolge reisten der Leiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, und der Nahost-Koordinator des Weißen Hauses, Brett McGurk, erneut in die Region, um für das Abkommen zur Beendigung des Gaza-Krieges zu werben. Sie würden Gespräche in Katar und Ägypten führen und möglicherweise auch Israel besuchen, berichtete die Zeitung «The Times of Israel» unter Berufung auf US-Beamte.