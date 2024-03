Früherer kanadischer Premier Brian Mulroney gestorben

Der Politiker der Progressiv-Konservativen Partei (PC) war der 18. Premierminister des Landes und von 1984 bis 1993 im Amt. Als seine größte Errungenschaft gilt die Aushandlung der Nordamerikanischen Freihandelszone (Nafta) zwischen Mexiko, den USA und Kanada, die 1994 in Kraft trat. Zudem stärkte Mulroney die Beziehungen zum Nachbarn USA und trat gegen die Apartheid in Südafrika ein.

Als Jurist in die Politik

Mulroney wurde als Sohn irischer Einwanderer in der Provinz Québec geboren und sprach ebenso Englisch wie Französisch. In den 1960er Jahren zog es den redegewandten Juristen in die Politik. Mit seiner Progressiv-Konservativen Partei errang er 1984 einen überwältigenden Wahlsieg.