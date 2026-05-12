D7 statt G7?

Früherer Nato-Chef wirbt für Aufbau von neuem Staatenbündnis

Anders Fogh Rasmussen führte die Nato, als es an der Bündnistreue der USA noch keine Zweifel gab. Nun bereitet ihm das Verhalten der Trump-Regierung große Sorgen - und er schlägt neue Wege vor.

Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen (l) wirbt für einen Zusammenschluss der demokratischen Mittelmächte. Hier redet er mit dem ehemaligen britischen Premierminister James Cameron auf einem Demokratie-Gipfel in Kopenhagen. (Archivbild) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP/dpa
Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen (l) wirbt für einen Zusammenschluss der demokratischen Mittelmächte. Hier redet er mit dem ehemaligen britischen Premierminister James Cameron auf einem Demokratie-Gipfel in Kopenhagen. (Archivbild)

Kopenhagen (dpa) - Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen wirbt für ein neues Bündnis demokratischer Staaten, das notfalls auch den USA die Stirn bieten kann. «Seit meiner Kindheit habe ich die USA bewundert und die Vereinigten Staaten als natürliche Führungskraft der freien Welt betrachtet», sagte Rasmussen zum Copenhagen Democracy Summit an diesem Dienstag dem Nachrichtenagentur-Netzwerk Democracy News Alliance (DNA), dem auch die Deutsche Presse-Agentur angehört. Nun scheine es aber so, dass US-Präsident Donald Trump sein Land aus dieser Rolle zurückziehe. «Deshalb brauchen wir eine neue Führungskraft der freien Welt», sagte er.

Bild

Als Wunschmitglieder für die neue Allianz sieht der Däne Rasmussen neben der EU, Großbritannien, Japan und Kanada auch die Länder Australien, Neuseeland und Südkorea. Sie könnte demnach in Anlehnung an die bereits existierende Gruppe der G7-Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten D7 genannt werden, wobei das D für Demokratie stehen soll.

Gemeinsam gegen wirtschaftlichen Zwang

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Wenn wir gemeinsam handeln, wenn wir unsere Kräfte bündeln und geschlossen auftreten, dann stellen wir eine beeindruckende Macht dar», sagte Rasmussen, der vor seiner Zeit als Nato-Generalsekretär (2009–2014) viele Jahre auch dänischer Ministerpräsident (2001–2009) war. Wenn man wirtschaftlichem Zwang ausgesetzt sei und darauf gemeinsam reagiere, werde das in Peking oder im Fall der Fälle auch in Washington für Respekt sorgen. Dafür könne innerhalb der D7-Allianz angelehnt an die berühmte Beistandsklausel der Nato ein wirtschaftlicher Artikel 5 formuliert werden, nach dem ein ökonomischer Angriff auf einen als Angriff auf alle betrachtet werde.

Bild

Konkret sollten über das prodemokratische Bündnis beispielsweise auch internationale Normen und Standards für den Einsatz neuer Technologien festgelegt und Abhängigkeiten bei der Rohstoffversorgung verringert werden. Zudem gelte es, gemeinsam im Globalen Süden zu investieren, um eine Alternative zu chinesischen Investitionen zu schaffen.

«Und innerhalb eines solchen Bündnisses wären Drohungen gegeneinander selbstverständlich inakzeptabel», fügte Rasmussen mit Blick auf das US-Vorgehen gegen Dänemark im Grönland-Konflikt hinzu. Ein solches Verhalten schade den Demokratien der Welt und diene nur den Interessen von Autokraten wie Russlands Präsidenten Wladimir Putin. «Meine größte Sorge gilt derzeit dem unberechenbaren Verhalten der Trump-Regierung», sagte der 73-Jährige.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nato-Chef hält unabhängige EU-Verteidigung für unnötig
Sicherheitspolitik

Nato-Chef hält unabhängige EU-Verteidigung für unnötig

Können sich die Europäer in Verteidigungsfragen noch auf die USA verlassen? Die Politik von Donald Trump weckt bei manch einem in der EU große Zweifel. Der Nato-Generalsekretär versucht zu beruhigen.

26.12.2025

Ukraine-Hilfe: Aufbau von Nato-Kommando in Hessen beginnt
Gipfel in Washington

Ukraine-Hilfe: Aufbau von Nato-Kommando in Hessen beginnt

Die internationale Waffenhilfe für die Ukraine wird künftig von der Nato koordiniert. Von heute an darf der Oberbefehlshaber handeln - und das in Deutschland geplante Kommando aufbauen.

12.07.2024

Nato

Sicherheit für Ukraine: Nato plant für das Szenario Trump

In der Nato gibt es die Sorge, dass die USA im Fall eines Wahlsiegs von Donald Trump die Unterstützung für die Ukraine reduzieren oder sogar einstellen könnten. Lassen sich mögliche Folgen abdämpfen?

03.04.2024

Russische Invasion

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Deutschland will seine Rüstungshilfe für die Ukraine verdoppeln. Russland greift die Ukraine mit Marschflugkörpern an. Ein früherer Nato-Chef macht Kiew einen heiklen Vorschlag. Der Überblick.

12.11.2023

Bündnis

Ex-Nato-Chef für Beitritt der Ukraine ohne besetzte Gebiete

Die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine dürfe nicht länger aufgeschoben werden, sagt der frühere Nato-Chef Anders Fogh Rasmussen. Er schlägt eine Teilaufnahme vor - auch als Signal an Russland.

12.11.2023