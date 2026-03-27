Diplomatie

G7-Treffen: Ringen mit Rubio um gemeinsame Iran-Linie

Mit dem US-Außenminister kommt der wichtigste Teilnehmer des Treffens der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien erst zum Abschlusstag. Ob man mehr als Formelkompromisse findet, ist unklar.

Ringen mit Rubio um gemeinsame Iran-Linie. Foto: Michel Euler/AP/dpa
Ringen mit Rubio um gemeinsame Iran-Linie.

Vaux-de-Cernay (dpa) - Die G7-Partner wirtschaftsstarker Demokratien ringen heute mit ihrem US-Kollegen Marco Rubio um eine gemeinsame Linie für ein Ende des Iran-Krieges. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) forderte vor den Beratungen in Frankreich von den USA, Europa in ihre Planungen einzubeziehen. Rubio stellte sich vor seinem Abflug hinter die Kritik von US-Präsident Donald Trump, die Nato-Verbündeten hätten im Krieg mit Iran nicht geholfen, als die USA sie darum gebeten hätten.

Trump habe festgestellt, dass die USA ständig um Hilfe in Kriegen gebeten worden seien und geholfen hätten, sagte Rubio. Doch als man selbst um Unterstützung gebeten habe, habe man von der Nato keine positive Antwort bekommen. Die Bedrohungen der globalen Schifffahrt durch den Iran seien ein Verstoß gegen das Völkerrecht. All jene Länder, denen das Völkerrecht am Herzen liege, sollten etwas dagegen unternehmen.

Zur Allianz der «Gruppe der Sieben» gehören neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Das Treffen in einer früheren Abtei im Pariser Umland ist das erste förmliche Treffen der G7-Außenminister seit Beginn des Iran-Kriegs vor einem Monat. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wadephul erwartet Infos über Bedingungen für Kriegsende

Der Bundesaußenminister forderte im TV-Sender RTL: «Wir als Europäer müssen natürlich einbezogen werden jetzt in die Gedankenwelt der USA, wie dieser Krieg beendet werden kann.» Der Krieg beeinflusse die Wirtschaft und die Energiepreise in Deutschland und Europa sehr stark. «Deswegen müssen wir natürlich wissen, wann und unter welchen Bedingungen dieser Krieg beendet werden kann, wann die Ziele erreicht werden können.» 

Diese Dringlichkeit wolle er bei dem G7-Treffen im französischen Vaux-de-Cernay deutlich machen, sagte Wadephul mit Blick auf Rubio. Am Ende des Tages stehe Deutschland Seite an Seite mit den USA und Israel, «weil wir ein gemeinsames Interesse haben, dass keine Gefahr mehr vom Iran ausgeht».

Europa sieht hohe Eskalationsgefahr

Was genau Europa Rubio für ein Kriegsende vorschlagen wolle, hatte Frankreichs Außenminister und G7-Gastgeber Jean-Noel Barrot am Abend weitgehend unbeantwortet gelassen. Er verwies darauf, dass Frankreich sich bemühe, Geleit von Schiffen durch die vom Iran größtenteils blockierte Straße von Hormus auf die Beine zu stellen. Anders als von den USA gefordert, geht es Frankreich dabei allerdings um die Begleitung von Schiffen, wenn die heiße Phase des Kriegs vorbei ist.

Wadephul erwartet Infos über Bedingungen für Kriegsende. Foto: Michael Kappeler/dpa
Wadephul erwartet Infos über Bedingungen für Kriegsende.

Wadephul will abgestimmtes Vorgehen gegenüber Moskau 

Der deutsche Außenminister hatte bereits am ersten Tag des Treffens deutlich gemacht, dass er von den USA auch ein abgestimmtes Vorgehen gegenüber Russland bei den Verhandlungen über ein Ende des seit mehr als vier Jahren andauernden Angriffskriegs auf die Ukraine erwartet. Europäische Interessen müssten berücksichtigt werden. Wadephul kritisierte die zeitweise Lockerung von Sanktionen gegenüber russischen Öl-Lieferungen durch die USA. Die sei «auf jeden Fall eine falsche Maßnahme». 

Für die europäische Seite geht es in Vaux-de-Cernay auch darum, Rubio die Botschaft mitzugeben, dass man Druck auf die Ukraine inakzeptabel findet, um russische Bedingungen wie die Abgabe von Territorien anzunehmen.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte, man spreche gegenüber den USA an, dass Russland dem Iran etwa mit Geheimdienstinformationen und Drohnen helfe. «Wenn Amerika will, dass der Krieg im Mittleren Osten aufhört, dass Iran aufhört, sie anzugreifen, sollten sie auch Druck auf Russland ausüben, sodass die denen nicht dabei helfen können.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Anwesenheit unnötig: Rubio sagt Teilnahme an Nato-Treffen ab
Ukraine-Krieg

Anwesenheit unnötig: Rubio sagt Teilnahme an Nato-Treffen ab

Dass ein US-Außenminister sich bei einem formellen Nato-Treffen ohne triftigen Grund vertreten lässt, hat Seltenheitswert. Setzt Marco Rubio inmitten der neuen Ukraine-Verhandlungen ein Zeichen?

02.12.2025

Wadephul: G7 wollen rasches UN-Mandat für Gaza-Frieden
Nahost-Diplomatie in Kanada

Wadephul: G7 wollen rasches UN-Mandat für Gaza-Frieden

Die Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien will den Nahost-Friedensplan über die Vereinten Nationen absichern. Der Bundesaußenminister spricht von einem «Flaschenhals» für die Wiederaufbaukonferenz.

12.11.2025

Nach Defekt: Wadephul reist per Linie zu Südamerika-Gipfel
Besuch in Kolumbien

Nach Defekt: Wadephul reist per Linie zu Südamerika-Gipfel

Der Außenminister wollte mit einem Luftwaffen-Airbus zum EU-Lateinamerika-Gipfel nach Kolumbien reisen. Wegen eines Defekts muss er umplanen. Bei dem Treffen geht es um wichtige Wirtschaftsthemen.

08.11.2025

Wadephul fordert Schulterschluss mit den USA gegen Putin
Antrittsbesuch in Washington

Wadephul fordert Schulterschluss mit den USA gegen Putin

Es ist die bisher wohl kniffligsten Antrittsreise des neuen Außenministers. Die USA sind der wichtigste Partner Deutschlands außerhalb Europas. Doch es gibt große Spannungen.

28.05.2025

Trump-Turbulenzen: Außenminister ringen um Geschlossenheit
G7-Treffen in Kanada

Trump-Turbulenzen: Außenminister ringen um Geschlossenheit

Die G7-Länder kommen ausgerechnet im von Donald Trump bedrohten Kanada erstmals seit dessen Amtsantritt zusammen. Von einem Eklat ist zunächst nichts zu hören. Rauft sich der Westen zusammen?

13.03.2025