Gaza-Hilfsflotte startet in Barcelona neuen Versuch

Barcelona (dpa) - Über ein halbes Jahr nach einem ersten gescheiterten Versuch ist die Gaza-Hilfsflotte «Globale Sumud-Flottille» (GSF) erneut in Richtung der Konfliktregion im Nahen Osten aufgebrochen. Nach einer mehrtägigen wetterbedingten Verzögerung seien nun 39 Boote mit rund tausend Aktivisten aus zahlreichen Ländern an Bord in der spanischen Küstenmetropole Barcelona in See gestochen, teilte die Organisation mit.

Die propalästinensischen Aktivisten wollen erneut versuchen, mit Dutzenden Booten die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen und Hilfsgüter in die Konfliktregion zu bringen. Die Flotte werde von einem Schiff der spanischen Hilfsorganisation Open Arms und vom Arctic Sunrise des Umweltverbandes Greenpeace, einem früheren Eisbrecher, begleitet, hieß es.

Im ersten Abschnitt der Überfahrt wird die Flotte nach eigenen Angaben über das Mittelmeer nach Sizilien fahren, wo sie mit GSF-Delegationen aus Italien und Frankreich zusammentreffen wird. Die «Globale Sumud-Flottille» war voriges Jahr von mehreren internationalen Aktivisten-Netzwerken gegründet worden. «Sumud» heißt auf Arabisch Standhaftigkeit.

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«Wissen nicht, wie weit wir kommen werden»

Israel hat in der Vergangenheit Versuche von Aktivisten, die Seeblockade vor dem Gazastreifen zu durchbrechen, stets verhindert. Bei einem vorherigen Versuch war die vorwiegend aus privaten Segel- und Motorbooten bestehende «Globale Sumud-Flottille» im Herbst 2025 von israelischen Spezialeinheiten gestürmt und am Erreichen der Konfliktregion gehindert worden. Die Aktivisten, darunter die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, wurden in Gewahrsam genommen und anschließend ausgewiesen.

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