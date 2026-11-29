Florenz (dpa) - Mehr als 80 Jahre nach einem Massaker der Waffen-SS in der Toskana hat ein italienisches Gericht den Nachfahren einer ermordeten Familie 1,18 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen. Das Gericht in Florenz kam zu dem Urteil, dass es sich bei dem Vorgehen der deutschen Truppen eindeutig um ein Kriegsverbrechen gehandelt habe. Bei dem Massaker in dem Bergdorf Sant’Anna di Stazzema im August 1944 wurden Hunderte Zivilisten ermordet, darunter auch vier Mitglieder der jetzt klagenden Familie.

Das Gericht gab nach einem Bericht der Tageszeitung «Il Tirreno» der Klage eines 79-jährigen Italieners statt, dessen Vater bei dem Massaker seine Ehefrau, seine beiden Kinder und seine Mutter verloren hatte. Er selbst stammt aus einer späteren Ehe, der Vater starb 1976. Das Geld soll aus einem Sonderfonds kommen, der zur Entschädigung italienischer Opfer deutscher Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg eingerichtet wurde. Dazu muss allerdings noch abgewartet werden, dass das Urteil rechtskräftig ist.

Eines der schlimmsten Massaker deutscher Truppen in Italien

Das Geschehen in Sant'Anna gilt als eines der schlimmsten Verbrechen deutscher Truppen in Italien während des Zweiten Weltkriegs. In dem abgelegenen Dorf hielten sich viele Flüchtlinge aus umkämpften Gebieten in der Nähe auf. Am 12. August 1944 umschlossen SS-Einheiten mit Hilfe von faschistischen Kollaborateuren den Ort. Binnen weniger Stunden wurden mindestens 400 Menschen ermordet, darunter etwa 130 Kinder. Auf dem Dorfplatz wurden mehr als 120 Menschen zusammengetrieben und erschossen.

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Das Massaker wurde in der Zeit des Kalten Kriegs über viele Jahrzehnte hinweg verschwiegen. Weder die deutsche noch die italienische Justiz machten Anstalten, die Täter zu verfolgen. Die Akten lagerten bis 1994 in einem versiegelten, nicht zugänglichen Schrank der Militärstaatsanwälte in Rom, der später «Schrank der Schande» genannt wurde.

Heute Museum und Park zur Erinnerung