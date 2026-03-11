Iran-Krieg

«Geschosse» treffen Schiffe in und nahe Straße von Hormus

Noch fahren einige Schiffe durch die Meerenge zwischen der Arabischen Halbinsel und den iranischen Küsten. Aber die Passage wird langsam unberechenbar.

Die Schifffahrt in der Straße von Hormus ist fast komplett zum Erliegen gekommen. (Archivbild) Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa
Die Schifffahrt in der Straße von Hormus ist fast komplett zum Erliegen gekommen. (Archivbild)

Dubai (dpa) - Im Persischen Golf und in der Straße von Hormus hat es nach mutmaßlichen Angriffen des Irans weitere Zwischenfälle gegeben. Ein «unbekanntes Geschoss» habe ein Frachtschiff in der Meerenge getroffen und einen Brand ausgelöst, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) heute. Die Besatzung habe um Unterstützung gebeten und das Schiff werde evakuiert.

Im Persischen Golf vor der Küste Dubais sei zudem ein Massengutfrachter von einem ebenfalls «unbekannten Geschoss» getroffen worden, meldete die UKMTO. Die Crew sei aber in Sicherheit. Die britische Behörde hatte Stunden zuvor auch mitgeteilt, dass ein Containerschiff weiter östlich von einem «unbekannten Geschoss» an der Einfahrt zur Straße von Hormus getroffen worden sei. 

Im Zuge des Kriegs zwischen den USA und Israel mit dem Iran geraten Schiffe im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn vor anderthalb Wochen fast komplett zum Erliegen gebracht.

