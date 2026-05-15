Nahost-Konflikt

Gespräche zwischen Israel und Libanon - Kämpfe dauern an

In Washington tagen wieder Diplomaten Israels und des Libanon und reden über eine Beilegung des Konflikts. Eine der Kriegsparteien, die Hisbollah-Miliz, sitzt nicht mit am Tisch.

Libanesische und israelische Unterhändler sprechen in Washington über eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Themen. Die Kämpfe dauern an. (Archivfoto) Foto: --/dpa
Libanesische und israelische Unterhändler sprechen in Washington über eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Themen. Die Kämpfe dauern an. (Archivfoto)

Washington (dpa) - Israelische und libanesische Unterhändler setzen Medienberichten zufolge ihre Gespräche in Washington fort. Das berichteten übereinstimmend der arabischsprachige Sender Al-Jazeera und die israelische Zeitung «Haaretz».

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Libanon und Israel hatten sich Mitte April nach Gesprächen auf Diplomatenebene erstmals auf eine Waffenruhe geeinigt. Eine weitere Gesprächsrunde begann am Donnerstag. Die libanesische Regierung ist allerdings selbst keine aktive Konfliktpartei. Israel liefert sich Gefechte mit der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon, die nicht mit am Tisch sitzt. 

Mit Spannung wurde erwartet, ob die beiden Regierungen sich auf eine Verlängerung der Waffenruhe einigen werden. Die bisherige Vereinbarung läuft an diesem Sonntag (17. Mai) aus.

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Tote und Verletzte bei Kämpfen und Luftangriffe

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Der gegenseitige Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah wurde jedoch trotz der Waffenruhevereinbarung von beiden Seiten fortgesetzt. Libanesischen Medienberichten zufolge wurden bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon allein am Freitag mehrere Menschen getötet. Dutzende wurden verletzt, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. 

Die israelische Armee gab den Tod eines Soldaten bei Kämpfen im Südlibanon bekannt. Am Nachmittag meldete das israelische Militär, eine im Südlibanon gestartete Rakete sei abgefangen worden. Am frühen Abend berichteten israelische Medien über mutmaßliche Drohnen im nordisraelischen Luftraum. Die israelische Armee forderte die Bewohner in mehreren Dörfern im südlichen Libanon zur Flucht auf. 

Fast 3.000 Tote im Libanon seit Beginn der Kämpfe

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Seit dem Beginn der jüngsten Feindseligkeiten Anfang März wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums in dem Land beinahe 3.000 Menschen getötet.

Die israelische Regierung will vor allem eine dauerhafte Entwaffnung der vom Iran unterstützen Hisbollah durchsetzen. Beirut pocht zunächst auf Deeskalation und einen dauerhaften Waffenstillstand. Eine Normalisierung der Beziehungen hat die libanesische Regierung unter den aktuellen Bedingungen mehrfach ausgeschlossen.

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