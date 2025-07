Nahost

Gewalt in Syrien – Soldaten rücken in Suwaida ein

100 Tote und rund 200 Verletzte – so lautet Aktivisten zufolge die vorläufige Bilanz der neuen Gewalt in Syrien. Truppen der Regierung in Damaskus sind angerollt im Versuch, die Lage zu stabilisieren.