Bild
Meterhohe Installation

Gruppe erinnert in USA an heiklen Epstein-Geburtstagsgruß

Der US-Präsident weist jede Urheberschaft an dem mehr als 20 Jahre alten Gruß zum Geburtstag des verurteilten Sexualstraftäters Epstein zurück. Jetzt steht dieser an prominenter Stelle in Washington.

Bis heute sorgt der Fall des verurteilten und in seiner Zelle gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein für wilde Spekulationen. Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa
Bis heute sorgt der Fall des verurteilten und in seiner Zelle gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein für wilde Spekulationen.

Washington (dpa) - Geburtstagsgrüße, die US-Präsident Donald Trump vor mehr als 20 Jahren an den verurteilten und mittlerweile gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschrieben haben soll, sind in der US-Hauptstadt Washington als große Installation aufgetaucht. Eine Gruppe, die sich «The Secret Handshake» nenne, habe die etwa drei Meter hohe Reproduktion auf der National Mall - der Promenade zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial - aufgestellt, berichtete der US-Sender CNN. Epsteins Geburtstag ist am 20. Januar. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die als Karte inszenierte Installation zeigt auf der rechten Seite den Geburtstagsgruß, den Trump seinerzeit geschrieben haben soll, umrahmt von einem gezeichneten Frauenkörper und der Unterschrift «Donald» ungefähr auf der Höhe des Intimbereichs. Trump wies bereits nach dem Auftauchen von Kopien der Karte zurück, Urheber zu sein. 

Auf der linken Seite der Karte steht: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du "großartiger Kerl"!». Die Installation sei am Sonntag aufgetaucht und habe die Erlaubnis, bis zum 23. Januar dort zu stehen, schrieb CNN unter Berufung auf die Gruppe. Zu ihr oder ihrer Motivation wurde nichts bekannt.

Epsteins Tod sorgt bis heute für wilde Spekulationen

Der in einflussreichen Kreisen gut vernetzte Finanzier Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben und selbst systematisch Minderjährige missbraucht. Nach seiner Festnahme starb er 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die US-amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – und auch Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen. Trump wurde bisher nicht wegen eines Rechtsverstoßes im Zusammenhang mit Epstein angeklagt. 

Im Dezember unterschrieb Trump aufgrund des großen Drucks widerstrebend ein Gesetz des US-Kongresses, mit dem das Justizministerium verpflichtet wurde, Ermittlungsakten im Fall Epstein offenzulegen. Obwohl die Frist dafür verstrichen ist, ist erst ein Teil der Daten freigegeben. Trump wollte die Akten nicht veröffentlicht sehen - warum, ist unklar. Im Wahlkampf hatte er das noch gefordert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jennifer Aniston schickt ihrem «Schatz» Geburtstagsgrüße
Leute

Jennifer Aniston schickt ihrem «Schatz» Geburtstagsgrüße

Seit ihrer Trennung von ihrem Ehemann Justin Theroux war Jennifer Aniston offiziell lange Single. Nun postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihre Arme um einen Mann gelegt hat.

03.11.2025

Demokraten zeigen angebliches Trump-Schreiben an Epstein
Epstein-Affäre

Demokraten zeigen angebliches Trump-Schreiben an Epstein

Ein angebliches Geburtstagsschreiben Donald Trumps an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sorgt für Aufsehen. Jetzt stellen Demokraten das fragliche Dokument ins Netz. Die Republikaner zürnen.

09.09.2025

Epstein-Fall: Trump will Aufmerksamkeit auf Clinton lenken
Affäre um Epstein

Epstein-Fall: Trump will Aufmerksamkeit auf Clinton lenken

In den USA beherrscht die Affäre um den Sexualstraftäter Epstein und Verbindungen zu Trump weiter die Schlagzeilen. Der US-Präsident bringt allerdings einen anderen Namen ins Spiel.

25.07.2025

Weitere Befragung von Epstein-Vertrauter Maxwell angesetzt
Epstein-Affäre

Weitere Befragung von Epstein-Vertrauter Maxwell angesetzt

Auch Jahre nach seinem Tod beschäftigt die Affäre rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die USA. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt lässt nicht locker.

25.07.2025

Trump will Milliarden nach WSJ-Story zu Epstein
US-Präsident unter Druck

Trump will Milliarden nach WSJ-Story zu Epstein

Donald Trump fackelte nicht lange: Einen Tag nach einem Artikel, der ihn in Verbindung mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein brachte, klagt der US-Präsident. Und er fordert sehr viel Geld.

19.07.2025