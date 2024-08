Haft wegen Schlag auf dänische Regierungschefin

Der Mann hatte Frederiksen am 7. Juni in der Kopenhagener Innenstadt mit der Faust auf den Oberarm geschlagen, als die Regierungschefin gerade auf dem Weg zum Kaffeetrinken mit einer Freundin war. Frederiksen trug ein leichtes Schleudertrauma davon. Sie sagte in den Tagen nach dem Angriff mehrere Termine ab. Frederiksens Freundin sagte vor Gericht aus, die Ministerpräsidentin sei nach dem Angriff «sichtlich erschüttert» gewesen.

Seit dem Tod Queen Elizabeths II. galt sie als dienstälteste Monarchin der Welt. Nun will Königin Margrethe das Zepter an ihren Thronfolger übergeben. Der soll als König Frederik X. an der Spitze des Landes stehen.

Der polnische Mann, der seit fünf Jahren in Dänemark lebt, bestritt Frederiksen geschlagen zu haben. Vor Gericht sagte er der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge, er habe am 7. Juni einen schlechten Tag gehabt. Sowohl Zeugen als auch der Mann gaben an, er sei an dem Tag betrunken gewesen.