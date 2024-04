Hamas sieht «Krise» in Gesprächen zu Waffenruhe und Geiseln

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Die Verhandlungen über eine neue Waffenruhe in Gaza und die Freilassung weiterer Geiseln stecken nach Darstellung der islamistischen Hamas in einer «Krise».

Ist ein Endes des Kriegs im Gazastreifen in Sicht? Netanjahu hat die Bedingungen der Hamas abgelehnt. Doch einem Bericht zufolge laufen die Verhandlungen im Hintergrund weiter.

Krieg in Nahost

Krieg in Nahost

Der UN-Sicherheitsrat fordert erstmals eine «sofortige Waffenruhe», doch der Gaza-Krieg tobt weiter. Währenddessen sollen die Verhandlungen in Doha erneut ins Stocken geraten sein. Der Überblick.

Krieg in Nahost

Krieg in Nahost

Die USA wollen den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe und Freilassung von Geiseln zum Durchbruch verhelfen. Präsident Biden wendet sich laut Berichten nun persönlich an die Vermittler.

Verhandlungen in Kairo: Hamas-Delegation kommt

Verhandlungen in Kairo: Hamas-Delegation kommt

Bei dem Hamas-Massaker Anfang Oktober waren rund 250 Menschen in das Küstengebiet verschleppt worden. Ein Teil davon wurde etwa nach Verhandlungen freigelassen. Israel war bisher davon ausgegangen, dass von den noch rund 130 verbliebenen knapp 100 Geiseln am Leben sind. Nun wird aber befürchtet, dass deutlich mehr tot sein könnten. Israel möchte sich die Möglichkeit offenhalten, die Kämpfe in Gaza nach einer Feuerpause fortzusetzen.