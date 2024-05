Hardliner To Lam neuer Präsident von Vietnam

Hanoi (dpa) - In Vietnam ist der bisherige Minister für öffentliche Sicherheit als neuer Staatspräsident vereidigt worden. Die Nationalversammlung wählte das 66-jährige Politbüromitglied To Lam zum Nachfolger von Vo Van Thuong, der im März im Zuge eines Korruptionsskandals zurückgetreten war. Das Zentralkomitee der regierenden Kommunistischen Partei Vietnams (KPV) hatte To Lam schon am Wochenende als einzigen Kandidaten für das Amt präsentiert.