Heftige Kämpfe in der Ukraine dauern an

Kiew (dpa) - An den diversen Frontabschnitten im Osten der Ukraine liefern sich russische und ukrainische Einheiten weiter schwere Kämpfe. «Der Feind sucht nach Wegen, unsere Verteidigungslinien zu durchbrechen», teilte der ukrainische Generalstab in Kiew am Abend in seinem täglichen Lagebericht mit.