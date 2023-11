Heftige Kämpfe: Schwere Verluste für Myanmars Militär

Naypyidaw (dpa) - Das Militär in Myanmar ist gleich in mehreren Landesteilen durch den bewaffneten Widerstand ethnischer Gruppen in schwere Bedrängnis geraten.

Besonders heftige Kämpfe gibt es seit Ende Oktober im östlichen Shan-Staat an der Grenze zu China. «Seit Beginn der Operation wurden mehr als 154 Stützpunkte und Außenposten des myanmarischen Militärs von der Bruderallianz besetzt», sagte ein Sprecher von ISP Myanmar, einem nichtstaatlichen Think Tank, der Deutschen Presse-Agentur.

Auch in anderen Bundesstaaten - etwa dem Chin-Staat an der Grenze zu Indien und Bangladesch, dem Karenni-Staat ganz im Osten sowie in der Region Sagaing - sollen sich bewaffnete Gruppen gegen das Militär erhoben und verschiedene Ortschaften und Militärposten eingenommen haben. Fast 450 Soldaten hätten in verschiedenen Landesteilen bereits ihre Waffen niedergelegt, berichtete die Zeitung «The Irrawaddy». «Die tatsächliche Zahl könnte aber höher sein, da immer mehr Junta-Positionen aufgegeben werden», schrieb das Blatt.