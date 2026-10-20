Nahost

Hegseth trifft Netanjahu bei überraschendem Israel-Besuch

Eine Woche vor der Parlamentswahl trifft US-Verteidigungsminister Pete Hegseth laut Medien überraschend Benjamin Netanjahu. Welche Bedeutung könnte dies inmitten der Spannungen mit dem Iran haben?

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (r) mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei einem früheren Treffen. (Archivbild) Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (r) mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei einem früheren Treffen. (Archivbild)

Tel Aviv (dpa) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist laut israelischen Medienberichten bei einem überraschenden Israel-Besuch mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete, Netanjahu sei zu dem Treffen mit Hegseth zu einem Luftwaffenstützpunkt im Süden Israels geflogen. 

Das US-Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Hegseth schrieb bei X, er habe Truppen des für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommandos Centcom getroffen.

Der Besuch kommt eine Woche vor der Parlamentswahl in Israel, bei der ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Netanjahu und seinem wichtigsten Herausforderer, dem Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot, erwartet wird. US-Präsident Donald Trump hatte Netanjahu zuletzt seine Unterstützung zugesichert.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das US-Nachrichtenportal «Axios» brachte Hegseths Besuch außerdem mit Spekulationen über eine mögliche erneute Eskalation im Konflikt mit dem Iran in Verbindung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Regierung: Irans neuer oberster Führer ist verletzt
Eskalation in Nahost

US-Regierung: Irans neuer oberster Führer ist verletzt

Im Iran hat ein neues Oberhaupt übernommen - gesehen hat ihn die Welt seitdem noch nicht. Medien hatten bereits berichtet, dass er verletzt sei. Nun äußern sich Trump und sein Verteidigungsminister.

13.03.2026

Iran-Krieg: USA erhöhen Zahl der Angriffe
Nahost

Iran-Krieg: USA erhöhen Zahl der Angriffe

Washington gibt sich trotz mancher Gegenschläge des Irans weiter siegessicher. Irans oberster Führer sei «wahrscheinlich entstellt», sagt Verteidigungsminister Pete Hegseth.

13.03.2026

Fokus auf Nahost: Trump empfängt Netanjahu im Weißen Haus
Lage im Überblick

Fokus auf Nahost: Trump empfängt Netanjahu im Weißen Haus

Als erster ausländischer Staatsgast in Trumps zweiter Amtszeit kommt der israelische Regierungschef nach Washington. In dem Republikaner hat Netanjahu einen wohlwollenden Unterstützer gefunden.

04.02.2025

Nahost-Krieg

Netanjahu entlässt Verteidigungsminister Galant

05.11.2024

Nahost-Konflikt

Israels Verteidigungsminister: «tödlicher» Angriff im Iran

Der Gegenschlag soll zudem präzise und überraschend sein. Der Iran hatte in der vergangenen Woche Israel mit Raketen angegriffen.

09.10.2024