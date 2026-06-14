Nahost

Hisbollah beschießt Israels Norden mit Sprengstoff-Drohnen

Nach Drohnenangriffen der Hisbollah auf Israels Norden fordert Finanzminister Smotrich eine härtere Reaktion. Wird Israel jetzt wieder die Vororte Beiruts angreifen?

Hisbollah-Kämpfer im Libanon. (Archivbild) Foto: Hussein Malla/AP/dpa
Hisbollah-Kämpfer im Libanon. (Archivbild)

Tel Aviv (dpa) - Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach israelischen Angaben erneut den Norden Israels mit Sprengstoff-Drohnen angegriffen. Das israelische Militär teilte mit, es habe zwei Einschläge auf israelischem Gebiet nahe der Grenze zum Libanon gegeben. Niemand sei verletzt worden. Zuvor hatten in mehreren Orten an der Nordgrenze Warnsirenen geheult. Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete, eine Drohne sei im Bereich des Grenzorts Schlomi eingeschlagen. Von der Hisbollah gab es zunächst keine Reaktion. 

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich schrieb dazu in einem Post auf der Plattform X, der Angriff sei ein Test der «Dahija-Doktrin», die Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt habe. Dahija sind die Vororte Beiruts, die als Hochburg der proiranischen Hisbollah-Miliz gelten. Dort leben auch viele Zivilisten. Vor einer Woche hatte Israel die Vororte als Reaktion auf Hisbollah-Raketenfeuer auf den Norden des Landes angegriffen. Daraufhin reagierte der Iran mit Raketenangriffen auf Israels Norden. 

Smotrich forderte von Netanjahu, «noch heute» Gebäude in Dahija zu zerstören. «Wir befinden uns in entscheidenden Tagen für die Gestaltung der Region auf viele Jahre hinaus», schrieb der rechtsextreme Minister. «Wir haben den Bewohnern des Nordens Sicherheit versprochen – und dieses Versprechen müssen wir einhalten!»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der mit der Hisbollah verbündete Iran will als Teil eines Rahmenabkommens mit den USA zur Beendigung des Iran-Kriegs auch eine Waffenruhe im Libanon erreichen. Israel ist jedoch strikt gegen eine solche Verbindung der beiden Fronten. Im Libanon strebt Israel eine Zerstörung der Hisbollah und eine Friedensregelung mit der Regierung an. Die Hisbollah fordert unter anderem einen vollständigen Abzug israelischer Bodentruppen aus dem Land.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trotz Waffenruhe: Israel greift erneut Vororte von Beirut an
Krieg im Libanon

Trotz Waffenruhe: Israel greift erneut Vororte von Beirut an

Im Raum Beirut kommt es zur lauten Explosion - kurz darauf steigt Rauch auf. Die neuen israelischen Angriffe bringen die Feuerpause im Libanon weiter ins Wanken - aber nicht nur sie.

07.06.2026

Angriff im Herzen Beiruts - viele Tote und große Zerstörung
Krieg in Nahost

Angriff im Herzen Beiruts - viele Tote und große Zerstörung

Erneut erschüttern israelische Luftangriffe den Libanon. Mehrere Menschen werden getötet. Die Hisbollah feuert Raketen. Ob es zu einer Waffenruhe kommt, bleibt ungewiss.

23.11.2024

Israel fliegt Luftangriffe auf Süden von Beirut
Nahost-Konflikt

Israel fliegt Luftangriffe auf Süden von Beirut

Erstmals seit knapp einer Woche nimmt Israels Militär wieder Ziele in Vororten Beiruts ins Visier. Dabei soll es sich um Einrichtungen der Schiiten-Miliz Hisbollah handeln.

01.11.2024

Israel meldet Angriff auf Hisbollah-Hauptquartier in Beirut
Nahost-Konflikt

Israel meldet Angriff auf Hisbollah-Hauptquartier in Beirut

Die Angriffe Israels auf den Libanon gehen weiter - mit heftigen Explosionen in Beirut. Auf Forderungen nach einem Waffenstillstand geht Israels Regierungschef Netanjahu in New York nicht ein.

27.09.2024

Nahost

Hisbollah: Kinder durch israelische Drohne getötet

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen. Jetzt kam es erneut zu Toten.

05.11.2023