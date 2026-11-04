Midterms

Demokrat nimmt Republikanern Senatssitz in North Carolina ab

North Carolina zählt zu den entscheidenden Schauplätzen im Kampf um die Mehrheit im Senat. Jetzt steht ein Sieger fest.

Der Demokrat aus North Carolina, Roy Cooper, gewinnt Hochrechnungen zufolge das Senatsrennen in dem Bundesstaat. Foto: Matt Ramey/AP/dpa
Der Demokrat aus North Carolina, Roy Cooper, gewinnt Hochrechnungen zufolge das Senatsrennen in dem Bundesstaat.

Raleigh (dpa) - Im Bundesstaat North Carolina haben die Demokraten bei der Wahl zum US-Senat Hochrechnungen zufolge einen Sitz hinzugewonnen. Ihr Kandidat Roy Cooper entschied die Wahl für sich, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete. 

Damit nehmen die Demokraten den Republikanern einen der 100 Sitze ab, die der Senat insgesamt umfasst. Für die Demokraten ist das ein wichtiger Erfolg. Die Republikaner haben bislang eine Mehrheit in der Kammer. Bei den Parlamentswahlen standen diesmal 35 Senatssitze zur Abstimmung.

Der frühere Gouverneur des Bundesstaats Cooper gewann gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Republikaner, Michael Whatley. Cooper hatte in seinem Wahlkampf die Sorgen vieler US-Bürgerinnen und -Bürger vor hohen Lebenshaltungskosten adressiert und versucht, mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen Verdiensten auf Bundesstaatenebene zu punkten.

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Der Republikaner Thom Tillis, der den Senatssitz bislang innehatte, trat nicht noch einmal an. In einer Zeit, in der die Republikaner weitgehend als Partei Trumps wahrgenommen wurden, hatte er sich zuletzt als lautstarker Kritiker des Präsidenten einen Namen gemacht. Whatley dagegen gilt als enger Vertrauter Trumps. Er stützte ihn unter anderem in der vielfach widerlegten Behauptung, der Sieg in der Präsidentenwahl 2020 sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden.

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