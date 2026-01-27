Homan statt Bovino: Ein Hardliner ersetzt den anderen

Minneapolis (dpa) - Die Nerven in den Twin-Cities liegen blank: Seit Wochen werden Minneapolis und ihre Schwesterstadt Saint Paul von Tausenden Beamten der Migrationsbehörde ICE heimgesucht. Die maskierten Beamten zerren Menschen teils mit roher Gewalt von der Straße und aus ihren Häusern.

Viele Bürger wollen sich das nicht gefallen lassen und dokumentieren die Vorfälle mit ihren Handys, stellen sich den Beamten teils in den Weg. Zwei Menschen wurden seit Jahresanfang von Bundesbeamten aus nächster Nähe erschossen. Nun soll es einen Wechsel an der Spitze des umstrittenen Einsatzes geben. Wer sind die Männer, die Trumps Versprechen rigoroser Abschiebungen umsetzen?

Greg Bovino

Kaum ein Name und ein Gesicht wird so sehr mit ICE in Verbindung gebracht wie Gregory Bovino. Der 55-Jährige hat sich bereits in anderen US-Großstädten den Ruf gemacht, bei seinen Feldzügen gegen irreguläre Einwanderer rücksichtslos vorzugehen. Aufgewachsen in North Carolina, blickt er bereits auf eine 30-jährige Karriere bei der US-Grenzschutzbehörde Border Patrol zurück. Nach den jüngsten Vorkommnissen in Minneapolis wird er nach Kalifornien versetzt, wie US-Medien unter Berufung auf das US-Innenministerium berichteten.

Als «commander at large» - also Chef eines mobilen Kommandos der Border Patrol - war er im vergangenen Jahr unter anderem in Chicago, Charlotte und New Orleans im Einsatz. Auch dort war es zu Auseinandersetzungen mit Bürgern und scharfer Kritik gekommen.

Blitzschnelles, aggressives Vorgehen

Vorwürfe, seine Mitarbeiter nähmen anlasslos Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe fest, stritt er ab. Doch in Medien wird immer wieder von US-Bürgern berichtet, die unversehens ins Visier der ICE-Agenten geraten.

Mit Bovinos «turn and burn»-Taktik, dem blitzschnellen, aggressiven Vorgehen gegen mutmaßlich irreguläre Einwanderer und allen, die sich seinen Beamten in den Weg stellen, schockierte er viele Amerikaner. Dazu gehört auch, dass er Vorwürfe mit scharfen Statements zurückweist. Bei US-Präsident Donald Trump verschaffte ihm das Vorgehen hingegen zunächst Anerkennung. Nach dem gewaltsamen Tod des Krankenpflegers Alex Pretti durch Bundesbeamten in Minneapolis trat Bovino vor die Presse und behauptete, dieser habe ein «Massaker» unter seinen Leuten anrichten wollen - ohne Beweise vorzulegen.

Bedient sich Bovino einer Nazi-Ästhetik?

Auf seinen Social-Media-Accounts präsentiert sich der wegen seiner geringen Körpergröße als «Little Napoleon» verspottete Bovino gerne in martialischen Posen. Teils wird ihm vorgeworfen, sich dabei einer Nazi-Ästhetik zu bedienen, wegen seines militärischen Haarschnitts und eines zweireihigen Mantels mit ausladendem Kragen. Bovinos Garderobe sehe aus, als habe er gezielt bei Ebay nach einer SS-Kluft Ausschau gehalten, sagte der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, kürzlich. Bovino wies das zurück.

Doch nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch eine parteipolitische Instrumentalisierung der ICE-Behörde durch Bovino in seinen hollywoodreifen Social-Media-Clips sorgte für Vergleiche mit paramilitärischen Einheiten oder Polizeibehörden in autokratischen Systemen.

Tom Homan

Den Einsatz in den Twin Cities soll nun Tom Homan übernehmen. Trumps «Grenzschutz-Zar» wird vor allem mit dem Vorgehen gegen irreguläre Einwanderer während der ersten Amtszeit des Republikaners in Verbindung gebracht. Homan blickt auf eine vier Jahrzehnte währende Karriere in verschiedenen Grenzschutzbehörden zurück und ist mit der Oberaufsicht über Trumps Abschiebe-Politik betraut. Im Wahljahr 2024 kündigte er an, er werde «den größten Abschiebeeinsatz durchführen, den dieses Land je gesehen hat».

Foto: Alex Brandon/AP/dpa Tom Homan wird vor allem mit der umstrittenen Praxis der Trennung von Eltern und Kindern durch Einwanderungsbehörden in Verbindung gebracht. (Archivfoto)

Umstritten ist Homan vor allem wegen seiner Rolle bei der Trennung von Familien in den Jahren 2017 und 2018. Als Teil einer «Nulltoleranz-Politik» wurden Kinder damals ihren Eltern weggenommen, wenn Familien beim irregulären Grenzübertritt in die USA festgenommen wurden. Die Erwachsenen wurden in Abschiebezentren gebracht, während ihre Kinder teils Tausende Kilometer entfernt in Obhut genommen wurden. Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme gab es nicht. Noch Jahre später hatten es nach Angaben der Organisation American Immigration Council Tausende Kinder nicht geschafft, ihre Eltern wiederzufinden.

Trotzdem gilt Homan als weniger toxisch für die angespannte Situation in Minneapolis. Obwohl der 64-Jährige ebenfalls als Hardliner gilt, der massenhafte Abschiebungen befürwortet, soll er Medienberichten zufolge dem aggressiven Vorgehen der ICE-Behörde in Minneapolis kritisch gegenüberstehen.

Angespanntes Verhältnis zwischen Homan und Noem