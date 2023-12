HRW: Israel hungert Bevölkerung im Gazastreifen aus

Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums warf HRW vor parteiisch zu sein und zum Massaker der Hamas am 7. Oktober, das Auslöser des Gaza-Kriegs war, geschwiegen zu haben. Er nannte die Organisation «antisemitisch und antiisraelisch».

Israels Regierung und Augenzeugen im Gazastreifen werfen der Hamas vor, Hilfslieferungen zu stehlen. Laut Anwohnern nutzen sie dafür auch Waffengewalt. Vor dem Krieg fuhren rund 500 Lastwagen mit humanitären Gütern pro Tag in das von Israel abgeriegelte Gebiet, derzeit ist es nur ein Bruchteil.

Nach dem Massaker der Hamas hatte Israel das Küstengebiet komplett abgeriegelt. Zwei Wochen kamen keine Hilfsgüter in das Gebiet. Israel warf der Hamas vor, sie habe große Vorräte an Treibstoff und Lebensmittel im Gazastreifen, wolle der Zivilbevölkerung aber nichts abgeben. Israel fürchtet bei der Lieferung von Hilfen Waffenschmuggel an die Hamas und besteht darauf, die Transporte vorab zu kontrollieren.