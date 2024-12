Hunderte Drohnen und Gleitbomben gegen die Ukraine

Kiew (dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Bilanz der russischen Angriffe gegen sein Land in den vergangenen sieben Tagen gezogen. «Insgesamt hat Russland in dieser Woche mehr als 370 Angriffsdrohnen, etwa 280 gelenkte Gleitbomben und 80 Raketen verschiedener Typen gegen die Ukraine eingesetzt», schrieb Selenskyj auf Facebook. «Selbst in der Weihnachtsnacht führten die Terroristen einen massiven Luftangriff durch.»