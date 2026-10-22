Konflikt mit Huthi-Miliz

Huthi: Haben Verteidigungsministerium in Riad angegriffen

Nahezu täglich beschießt die Huthi-Miliz Ziele in Saudi-Arabien, darunter Flughäfen und Ölanlagen. Nun meldet sie einen weiteren Angriff im Zentrum von Riad.

Saudi-Arabien fängt erneut mehrere Drohnen ab. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Saudi-Arabien fängt erneut mehrere Drohnen ab. (Archivbild)

Riad/Sanaa (dpa) - Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat nach eigenen Angaben das saudische Verteidigungsministerium in Riad angegriffen. Das Ministerium sei direkt getroffen worden, teilte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari mit. Die Rebellen hätten mit Raketen und Drohnen auch die Flughäfen im östlichen Dammam sowie in Abha im Süden angegriffen und Einrichtungen des Ölkonzerns Saudi Aramco in der Hafenstadt Janbu am Roten Meer. 

Eine Bestätigung von saudischer Seite für den Angriff auf das Verteidigungsministerium gab es zunächst nicht. Es liegt im Zentrum von Riad und wird von Verteidigungsminister Chalid bin Salman geführt, dem Bruder des Kronprinzen und faktischen Herrschers Mohammed bin Salman. Ein Angriff dort wäre ein weiterer, auch symbolischer Erfolg für die Miliz. 

Das saudische Militärbündnis im Jemen erklärte, erneut seien Drohnen unter anderem über Riad abgefangen worden. Bei dem Angriff in Dammam wurden nach saudischen Angaben zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Saudische Raketenabwehr fängt nicht alle Angriffe ab

Die Huthi im Jemen setzen das benachbarte Saudi-Arabien seit Wochen unter Druck mit nahezu täglichem Beschuss von Flughäfen, Öl-Einrichtungen und anderen Zielen. Trotz des modernen Raketenabwehrsystems, in das Riad Milliarden investierte, treffen die Huthi solch sensible Ziele teils auch tief im Landesinneren. Der Flugverkehr ist massiv beeinträchtigt, mehrere große Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben und Mitarbeiter etwa des staatlichen Ölkonzerns bis auf weiteres ins Homeoffice geschickt. 

Auch im Jemen gehen die Gefechte weiter. Die international anerkannte Regierung warnte dort, dass ihre Truppen künftig auch Aufmärsche der Huthi-Rebellen angreifen könnten. Diese seien «legitime Militärziele» und Bürger seien aufgerufen, sich von solchen Aufmärschen und Kundgebungen fernzuhalten. Die Miliz drohte ihrerseits mit schweren Folgen, wenn Saudi-Arabien jemenitische Stämme angreifen sollte, die die Huthi unterstützen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Saudi-Arabien und Jemen: Eine neue Front im Iran-Krieg
Iran-Krieg

Saudi-Arabien und Jemen: Eine neue Front im Iran-Krieg

Die Huthi sind von einer Aufstandsbewegung im Jemen zu einer Regionalmacht gewachsen. Nach ihren Angriffen in Riad bleiben Saudi-Arabien wenig gute Optionen, um die Miliz einzudämmen.

12.10.2026

Huthi greifen erneut saudische Flughäfen mit Raketen an
Iran-Krieg

Huthi greifen erneut saudische Flughäfen mit Raketen an

Nach den tödlichen Angriffen auf Riad setzen die Huthi ihre Attacken auf saudische Flughäfen fort. Auch Industrieanlagen geraten wohl ins Visier.

12.10.2026

Huthi greifen erneut in Saudi-Arabien an
Konflikt am Golf

Huthi greifen erneut in Saudi-Arabien an

Die Huthi und die von Saudi-Arabien unterstützte Regierung bekämpfen sich im Jemen weiter. Auch Saudi-Arabien gerät immer wieder selbst in die Schusslinie. Droht eine weitere Eskalation am Golf?

08.10.2026

Huthi-Miliz reklamiert Angriffe in Saudi-Arabien
Krieg in Nahost

Huthi-Miliz reklamiert Angriffe in Saudi-Arabien

Seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg gerät Saudi-Arabien immer wieder unter Beschuss aus dem südlichen Nachbarland. Augenzeugen berichten von einem Brand am internationalen Flughafen in Riad.

19.09.2026

Mehr als 70 Verletzte bei Huthi-Angriffen in Saudi-Arabien
Jemen-Krieg

Mehr als 70 Verletzte bei Huthi-Angriffen in Saudi-Arabien

Der Konflikt zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien eskaliert weiter. In Saudi-Arabien werden mehrere Energie-Einrichtungen getroffen. Zuvor warfen die Huthi Riad einen Angriff auf ein Gefängnis vor.

08.09.2026