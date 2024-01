«In tiefer Trauer»: Mutter von Melania Trump gestorben

New York (dpa) - Die Mutter der ehemaligen First Lady der USA, Melania Trump, ist tot. Sie gebe den Tod ihrer geliebten Mutter Amalija Knavs «in tiefer Trauer» bekannt, schrieb die 53-jährige Ehefrau von Ex-Präsident Donald Trump (2017-2021) in der Nacht auf der Plattform X, vormals Twitter.