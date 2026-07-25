Geleakte Dokumente

Indiens Bildungsminister tritt nach Jugendprotesten zurück

Straßenproteste und Forderungen der «Kakerlaken»-Bewegung setzen die Regierung unter Druck – jetzt reagiert der Bildungsminister.

Demonstranten setzten den Minister unter Druck. (Archivbild) Foto: Rafiq Maqbool/AP/dpa
Demonstranten setzten den Minister unter Druck. (Archivbild)

Neu-Delhi (dpa) - Indiens Bildungsminister Dharmendra Pradhan hat sich dem Druck der «Kakerlaken»-Bewegung gebeugt und ist zurückgetreten. Er habe großen Respekt vor den berechtigten Erwartungen der Jugend dieses Landes, schrieb Pradhan auf X. Er habe Premierminister Narendra Modi sein Rücktrittsgesuch vorgelegt. 

Der Schritt war eine Kernforderung der jungen «Kakerlaken-Volkspartei» und ihren Anhängern. Aus ihrer Sicht sollte der Minister die politische Verantwortung für einen Skandal um geleakte Dokumente einer Hochschul-Zugangsprüfung übernehmen. 

Zuletzt war es bei Straßenprotesten in Neu-Delhi zu schweren Zusammenstößen der Bewegung und der Polizei gekommen. Die Protestbewegung entwickelte sich nach Meinung von Beobachtern zu einer großen Herausforderung für die Regierung.

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