Indische Luftangriffe: Pakistans Premier kündigt Reaktion an

Islamabad/Neu-Delhi (dpa) - Nach dem indischen Angriff auf pakistanische Ziele kündigt der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif eine Reaktion an. «Pakistan hat jedes Recht, eine angemessene Antwort auf diese von Indien verhängte Kriegshandlung zu geben, und eine angemessene Antwort wird auch gegeben», sagte der Sharif laut einer offiziellen Mitteilung. Indien griff am Abend mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir an.