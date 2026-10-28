Nach Parlamentswahl

Intendantin des serbischen Staatsfernsehens tritt zurück

RTS galt als Sprachrohr der Vucic-Regierung, kritische Stimmen kamen kaum zu Wort. Nun tritt die Intendantin zurück – reicht dieser Schritt für einen Neuanfang bei den Öffentlich-Rechtlichen?

In den Augen der siegreichen Studentenbewegung ist das serbische Staatsfernsehen RTS ein Sprachrohr der Vucic-Regierung - drei Tage nach der Wende-Wahl ist nun RTS-Intendantin Grcic zurückgetreten. (Archivbild) Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa
In den Augen der siegreichen Studentenbewegung ist das serbische Staatsfernsehen RTS ein Sprachrohr der Vucic-Regierung - drei Tage nach der Wende-Wahl ist nun RTS-Intendantin Grcic zurückgetreten. (Archivbild)

Belgrad (dpa) - Drei Tage nach der Parlamentswahl in Serbien ist die Intendantin des staatlichen Fernsehsenders RTS, Manja Grcic, zurückgetreten. Sie habe die letzten Tage ihr Amt ausgeübt, um einen ordnungsgemäßen Übergang zu sichern, schrieb sie in ihrem Rücktrittsbrief, den RTS auf seiner Webseite veröffentlichte. «Mir ist jedoch bewusst, dass ein Teil der Öffentlichkeit selbst meinen vorübergehenden Verbleib im Amt als Hindernis für Veränderungen wahrnimmt», fügte sie hinzu. 

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl am vergangenen Sonntag errang die Liste der oppositionellen Studentenbewegung einen fulminanten Sieg. Damit beendete sie die Ära des populistischen Langzeitherrschers Aleksandar Vucic, der 14 Jahre lang die Politik des Balkanlandes bestimmt hatte. In wechselnden Funktionen - so etwa als Ministerpräsident und als Staatspräsident - hatte er die Demokratie abgebaut und die Medienfreiheit eingeschränkt. 

RTS diente weitgehend den Machtinteressen von Vucic und seinem Umfeld. Formal ist der Sender als öffentlich-rechtliche Anstalt etabliert, doch oppositionelle und regierungskritische Stimmen blieben stets unterrepräsentiert. Gric, die zuvor als Managerin bei regierungsnahen Medien tätig gewesen war, war im Februar dieses Jahres zur Intendantin von RTS ernannt worden.

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