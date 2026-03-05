Iran-Krieg

IOM-Chefin warnt vor Migrationskrise durch Iran-Krieg

Der Krieg in Iran hat bereits viele Menschenleben gefordert. Könnte er auch zu einer Massenflucht führen? Die Chefin der UN-Organisation für Migration, Amy Pope, rät zur Notfallplanung.

Amy Pope, Chefin der UN-Organisation für Migration, rät wegen des Iran-Kriegs zur Notfallplanung. Foto: Markus Lenhardt/dpa
Amy Pope, Chefin der UN-Organisation für Migration, rät wegen des Iran-Kriegs zur Notfallplanung.

Brüssel (dpa) - Wegen des Iran-Kriegs warnt die Chefin der UN-Organisation für Migration (IOM) Europa vor einer Migrationskrise, die sich binnen Tagen entwickeln könnte. «Schauen Sie sich das Beispiel der Ukraine an, wo innerhalb weniger Tage Millionen von Menschen die Grenze überquert haben», sagte IOM-Chefin Amy Pope im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei Konflikten nicht weit entfernt von Europa sei es entscheidend, die Migrationsbewegungen der Menschen genau zu beobachten. «Wir sehen Menschen, die innerhalb des Landes vertrieben werden. Wir beobachten, ob und wann diese Vertreibung auf andere Länder übergreifen wird», sagte die US-Amerikanerin. «Was wir in der Vergangenheit bei Angriffen im Iran beobachtet haben, ist, dass sie zunächst die großen Städte verlassen und zu Familienangehörigen gehen.» 

Eine Rauchwolke steigt nach einer Explosion in Teheran auf. (Archivbild) Foto: Mohsen Ganji/AP/dpa
Eine Rauchwolke steigt nach einer Explosion in Teheran auf. (Archivbild)

Entscheidend sei, ob der Konflikt andauere, sich ausweite und dabei auch zivile Infrastruktur getroffen werde. «Das sind einige der Auslöser, von denen wir erwarten, dass sie zu mehr Migrationsbewegungen führen werden», sagte sie.

Pope: Notfallpläne ausarbeiten 

Die IOM-Chefin rät dazu, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. «Es ist unglaublich wichtig, mit der Ausarbeitung von Notfallplänen zu beginnen», betonte Pope. Zunächst müsse geplant werden, welche Unterstützung Nachbarländer wie die Türkei bei den Aufnahmen von ersten Flüchtlingen bräuchten. 

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hatte am Mittwoch im ZDF-«Morgenmagazin» gesagt, man sehe derzeit keine zusätzlichen Fluchtbewegungen aus dem Iran in Richtung Deutschland. Auch EU-Migrationskommissar Magnus Brunner hatte am Montag mitgeteilt, dass die EU-Kommission keine größeren Bewegungen an den Außengrenzen Irans beobachte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Medien: IOM befürchtet 670 Tote nach Erdrutsch in Papua-Neuguinea

26.05.2024

Migration

IOM: Mehr als 60 Tote bei Bootsunglück vor Küste Libyens

«Das zentrale Mittelmeer ist nach wie vor eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt», so das IOM. Der traurige Anlass: 61 Menschen sind bei der gefährlichen Überfahrt ertrunken.

17.12.2023

Arbeitsmarkt

IOM-Chefin: Irreguläre Migranten gegen Arbeitskräftemangel

Überall suchen Firmen händeringend Arbeitskräfte. Die neue Chefin der UN-Organisation für Migration (IOM) hat vor ihrem Berlin-Besuch einen praktischen Vorschlag, der brisant ist.

20.11.2023

Deutschlandtag der JU

Union fordert entschlosseneres Handeln in Migrationskrise

Spitzenpolitiker der Union fordern schnellere Beschlüsse der Bundesregierung in der Migrationskrise. CDU-Chef Friedrich Merz unterbreitet Bundeskanzler Olaf Scholz deswegen ein Angebot.

21.10.2023

Fragen & Antworten

Wird der Gaza-Krieg neue Fluchtbewegungen auslösen?

Erst beherrschte der Schock über die Massaker in Israel die Diskussion in Deutschland. Dann folgte die Debatte über pro-palästinensische Demos. Inzwischen wird diskutiert, ob neue Flüchtlinge kommen.

20.10.2023