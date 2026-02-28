Krieg in Nahost

Iran: 24 Schülerinnen bei Raketenangriff getötet

Seit dem Morgen greifen Israel und die USA Ziele im Iran an. Nun gibt es Berichte über erste Todesopfer - in einer Grundschule.

In Irans Hauptstadt gab es mehrere Explosionen. Foto: Uncredited/AP/dpa
In Irans Hauptstadt gab es mehrere Explosionen.

Teheran (dpa) - Bei einem Raketenangriff im Süden Irans sind nach iranischen Angaben mindestens 24 Schülerinnen ums Leben gekommen. Getroffen worden sei eine Grundschule für Mädchen in der Provinz Hormusgan, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den dortigen Vizegouverneur.

«Diese Schule war ein direktes Ziel dieses Angriffs», hieß es in dem Bericht. Die Trümmerbeseitigung sowie die Rettungsmaßnahmen für die Schülerinnen seien im Gange. Der Vorfall ereignete sich demnach im Kreis Minab unweit der Küste am Persischen Golf. Rund 170 Schülerinnen sollen sich in der Schule zum Zeitpunkt des Raketenangriffs aufgehalten haben.

In der Provinz Hormusgan liegen mehrere Marinestützpunkte der iranischen Streitkräfte. Weitere Details zu dem Angriff lagen zunächst nicht vor.

