Iran bestellt deutschen Geschäftsträger ein

Teheran (dpa) - Der Iran hat die Schließung seiner drei Generalkonsulate in Deutschland verurteilt und aus Protest den Geschäftsträger der deutschen Botschaft einbestellt. Die Entscheidung von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Iranern sowie Deutschen konsularische Dienstleistungen in Deutschland zu verweigern sei «ungerechtfertigt», so das iranische Außenministerium in einer Presseerklärung auf dem Internetportal «Iran Nuances».