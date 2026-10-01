Vorfall in Großbritannien

Iran: «Freilassung vermeintlicher Terroristen» spricht Bände

Nach dem Vorfall an einer US-Militärbasis in Großbritannien bestätigt Premier Andy Burnham eine mögliche Verbindung zu einem ausländischen Akteur. Irans Außenminister sieht ihn «auf dem Holzweg».

Laut dem iranischen Außenminister ist Burnham «auf dem Holzweg». (Archivbild) Foto: Hadi Mizban/AP/dpa
Laut dem iranischen Außenminister ist Burnham «auf dem Holzweg». (Archivbild)

London (dpa) - Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat die Einschätzung der britischen Regierung zurückgewiesen, dass Teheran in den Vorfall nahe einer US-Luftwaffenbasis in Großbritannien involviert sein könnte. Der britische Premierminister Andy Burnham sei mit seiner Einschätzung «auf dem Holzweg», schrieb Araghtschi auf der Plattform X.

Nach der Festnahme von fünf Männern unter Terrorverdacht hatte Burnham Hinweise auf eine mögliche Verbindung zum Iran bestätigt. «Es gibt starke Hinweise darauf, dass der Iran an den Ereignissen vom Wochenende auf dem RAF-Stützpunkt Fairford beteiligt war», sagte der britische Regierungschef der BBC. Es handle sich jedoch «weiterhin um eine laufende, komplexe und ernste polizeiliche Ermittlung». 

Araghtschi schrieb dazu, Burnham möge überzeugt sein, dass der Iran bei dem Vorfall eine Rolle gespielt habe. Aber: «Ich kann die Überzeugung des Irans bestätigen, dass die Freilassung vermeintlicher Terroristen, die für ausländische Staaten arbeiten, wirklich Bände spricht.»

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Nach dem Vorfall bei einem US-Luftwaffenstützpunkt spricht der britische Premier von Hinweisen auf eine Beteiligung des Iran. (Archivbild) Foto: Carl Court/Getty Images Pool/AP/dpa
Nach dem Vorfall bei einem US-Luftwaffenstützpunkt spricht der britische Premier von Hinweisen auf eine Beteiligung des Iran. (Archivbild)

Die fünf Männer waren in der Nacht zum Sonntag nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford aufgegriffen worden und wurden inzwischen unter strengen Auflagen freigelassen. Sie werden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt, ermittelt wird auch wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. 

Laut Polizei hatte sich das von den Männern mitgeführte verdächtige Material jedoch nicht als funktionsfähiger Sprengstoff herausgestellt. Einer der Festgenommenen soll Medienberichten zufolge selbst den Notruf gewählt und die Polizei auf den Plan gerufen haben.

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