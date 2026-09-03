Iran-Krieg

Iran greift erneut Ziele in Kuwait an

Zunächst schienen die Waffen im Iran-Konflikt nach zwei Nächten gegenseitigen Beschusses wieder zu schweigen. Doch dann meldet Kuwait erneut Attacken mit Drohnen und Raketen.

Kuwaits Armee meldet erneuten Beschuss aus dem Iran. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Kuwaits Armee meldet erneuten Beschuss aus dem Iran. (Archivbild)

Kuwait-Stadt (dpa) - Der Golfstaat Kuwait ist am frühen Morgen erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Luftabwehr wehre «feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab», teilte das Militär des mit den USA verbündeten Landes auf der Plattform X mit. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen. 

Irans staatlicher Rundfunk Irib berichtete auf X, die Angriffe seien eine Antwort auf «Amerikas Verbrechen» und richteten sich gegen US-Militärstützpunkte in Kuwait. 

Kuwait war wie auch Jordanien und Bahrain erst in der Nacht zum Mittwoch Ziel iranischer Vergeltungsschläge gewesen, nachdem das US-Militär nach eigenen Angaben Militäreinrichtungen im Iran attackiert hatte. Die drei Staaten sind Verbündete Washingtons und beherbergen US-Stützpunkte. 

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US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verlängert unterdessen nach Informationen des «Wall Street Journals» die Truppenstationierungen in der Region. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich der vor gut sechs Monaten begonnene Konflikt bis weit ins nächste Jahr hineinziehen könnte, zitierte die US-Zeitung mit der Angelegenheit vertraute Personen.

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