Iran-Krieg

Iran stellt neuen diplomatischen Anlauf in Aussicht

Der Krieg zwischen Teheran und den USA schwelt seit Wochen weiter. Nun deutet Irans Parlamentspräsident Ghalibaf Gesprächsbereitschaft an. Schnelle Zugeständnisse will er aber nicht machen.

Ghalibaf gilt als konservativer Pragmatiker. (Archivbild) Foto: Vahid Salemi/AP/dpa
Ghalibaf gilt als konservativer Pragmatiker. (Archivbild)

Teheran (dpa) - Im Konflikt mit den USA hat die iranische Führung abermals Verhandlungen in Aussicht gestellt. «Diplomatie bedeutet keine Kapitulation, sondern die Umwandlung der Stärke auf dem Feld in politische Errungenschaften», sagte Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf laut iranischen Medienberichten in Teheran.

Ghalibaf, der als konservativer Pragmatiker gilt, machte damit vorsichtige Andeutungen für diplomatische Bemühungen in der festgefahrenen Konfrontation mit Washington. Seit Wochen gibt es keine Anzeichen für ein Ende des Iran-Kriegs. Hardliner der iranischen Staatsführung hatten sich zuletzt selbstbewusst gezeigt und auch eine militärische Eskalation in Kauf genommen.

Selbstbewusste Ansage an Trump

Ghalibaf signalisierte allerdings keine Bereitschaft zu schnellen Zugeständnissen. An US-Präsident Donald Trump gerichtet sagte der iranische Chef-Unterhändler: «Er muss wissen, dass er dem iranischen Volk und den Streitkräften seine Macht nicht aufzwingen kann.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Irans Präsident bei den UN in New York

Unterdessen traf Präsident Massud Peseschkian in New York zur UN-Generalversammlung ein. An diesem Mittwoch wird er dort eine Rede halten. Beobachter spekulieren auch über mögliche Treffen der iranischen Delegation mit Vermittlern oder US-Regierungsvertretern.

Der bekannte iranische Kleriker und Oppositionspolitiker Mehdi Karrubi, der jahrelang unter Hausarrest stand, forderte in einem Brief Peseschkian zu einem Treffen mit Trump auf - «falls die Bedingungen dafür gegeben sind». Die iranische Regierung müsse den Mut aufbringen, selbst geschaffene Tabus zu überwinden, schrieb der 88-Jährige laut dem reformistischen Portal Ensafnews.

«Obwohl wir wissen, dass die Gegenseite im üblichen Sinne nicht vertrauenswürdig ist, gibt es keinen anderen Weg, als den Weg der Diplomatie zu beschreiten», schrieb der ehemalige Parlamentspräsident Karrubi weiter. «Diplomatie ist kein Zeichen von Schwäche, sondern der Höhepunkt der Vernunft und der Stärke eines Volkes, das an sich selbst glaubt», hieß es weiter.

Vor mehr als sechs Monaten hatten die USA und Israel ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Der Konflikt konzentriert sich inzwischen vor allem auf die Straße von Hormus. Während die USA den Iran mit Sanktionen und einer Seeblockade in die Knie zwingen wollen, spekuliert die Führung in Teheran auf wirtschaftlichen Druck durch steigende Energiepreise im Westen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Teheran fordert US-Konzessionen vor neuen Verhandlungen
Iran-Krieg

Teheran fordert US-Konzessionen vor neuen Verhandlungen

Für die iranische Führung gibt es keinen Weg zurück zum Verhandlungstisch ohne Zugeständnisse der USA. Ganz oben stehen ein Ende der Seeblockade und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte.

20.09.2026

USA wollen Druck auf Iran erhöhen - was will Teheran?
Iran-Krieg

USA wollen Druck auf Iran erhöhen - was will Teheran?

Wegen des Streits um die Straße von Hormus ist der Iran-Konflikt wieder eskaliert. Teheran sendet unterschiedliche Signale: Drohnen und Raketen - und Gedanken zu Verhandlungen.

16.07.2026

Iran: Keine Gespräche mehr mit USA
Krieg in Nahost

Iran: Keine Gespräche mehr mit USA

Für den Iran gilt Frieden im Libanon als Teil der Verhandlungen mit den USA. Jetzt berichten iranische Medien, dass wegen der Kämpfe dort Teheran nicht mehr mit Washington verhandelt.

02.06.2026

USA und Iran nähern sich vorläufiger Einigung
Iran-Krieg

USA und Iran nähern sich vorläufiger Einigung

Die USA und der Iran ringen weiter um eine Beilegung ihrer Feindseligkeiten. Berichten zufolge nähern sich beide Kriegsparteien einer Verlängerung der Waffenruhe. Wie wahrscheinlich ist ein Deal?

29.05.2026

Trump: Iran signalisiert Gesprächsbereitschaft
International

Trump: Iran signalisiert Gesprächsbereitschaft

Die Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran ist militärisch eskaliert. Doch der US-Präsident beobachtet in Teheran einen Willen zur Deeskalation.

16.06.2025