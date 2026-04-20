Nahost

Irans Militär: Werden auf US-Angriff auf Frachter reagieren

Die US-Marine hat im Arabischen Meer einen iranischen Frachter unter ihre Kontrolle gebracht. Der Iran kündigt eine Reaktion an.

Irans Militär will auf den US-Angriff auf ein iranisches Frachtschiff reagieren. (Archivbild) Foto: -/The Visible Earth/NASA/dpa
Irans Militär will auf den US-Angriff auf ein iranisches Frachtschiff reagieren. (Archivbild)

Teheran (dpa) - Irans Militär hat den USA nach dem Angriff auf ein iranisches Frachtschiff im Arabischen Meer «bewaffnete Seepiraterie» vorgeworfen. Man werde «bald reagieren», zitierte der regierungstreue Sender Press TV das iranische Hauptquartier Khatam al-Anbiya. Die US-Marine hatte den iranischen Frachter zuvor angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, war das Schiff auf dem Weg in die iranische Küstenstadt Bandar Abbas in der Straße von Hormus.

Die USA haben eine Blockade für Schiffe verhängt, die aus iranischen Häfen auslaufen oder diese ansteuern. «Ein unter iranischer Flagge fahrendes Frachtschiff namens TOUSKA, das fast 900 Fuß lang ist (etwa 274 Meter) und fast so viel wiegt wie ein Flugzeugträger, versuchte heute, unsere Seeblockade zu durchbrechen – was für die Besatzung nicht gut ausging», schrieb US-Präsident Donald Trump auf Truth Social. Laut Centcom wurden bereits 25 Schiffe angewiesen, umzudrehen oder in ihre iranischen Häfen zurückzukehren.

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