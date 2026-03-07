Iran-Krieg

Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen

Irans Präsident Peseschkian entschuldigt sich für Angriffe auf Nachbarländer – und knüpft deren Einstellung an eine Voraussetzung.

Der Iran stellt Bedingungen für die Einstellung von Luftangriffen. (Archivfoto) Foto: Sepahnews/ZUMA Press Wire/dpa
Der Iran stellt Bedingungen für die Einstellung von Luftangriffen. (Archivfoto)

Teheran (dpa) - Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. In einer von der staatlichen Rundfunkagentur ausgestrahlten Videobotschaft sagte er, der Iran werde keine Raketen abfeuern und Nachbarländer angreifen, sofern von deren Territorium keine Attacken auf den Iran erfolgten. Er nannte jede Form der Unterstützung für Israel und die USA als «ehrlos». 

Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe auf Nachbarländer. «Diese Vorfälle waren das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten», sagte er.

Peseschkians Aussage bedeutet, dass auch von US-Militärstützpunkten in der Region keine Angriffe auf den Iran erfolgen dürfen. Da solche Basen in mehreren Nachbarländern stationiert sind, würde die Bedingung faktisch auch die USA betreffen.

