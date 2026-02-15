Nahost

Israel billigt umstrittene Westjordanland-Entscheidung

Israels Regierung will Siedlern den Landerwerb im Westjordanland erleichtern. Die Bundesregierung warnt: Das widerspricht völkerrechtlichen Verpflichtungen.

Israelische Siedler bei Einweihung neuer Siedlung im Westjordanland. (Archivbild) Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Israelische Siedler bei Einweihung neuer Siedlung im Westjordanland. (Archivbild)

Jerusalem (dpa) - Die israelische Regierung hat nach Medienberichten einen höchst umstrittenen Vorschlag gebilligt, der israelischen Siedlern den Erwerb von Land im Westjordanland erleichtern soll. Die Bundesregierung hatte bereits scharfe Kritik an einer entsprechenden vorherigen Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts geübt. Der Schritt könnte weitreichende Folgen für die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland haben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kritik der Bundesregierung

Die Entscheidung, die es israelischen Privatpersonen erlaube, Land im Westjordanland zu kaufen und die Teile der Verwaltung des Westjordanlands an zivile israelische Behörden übertrage, «widerspricht Israels völkerrechtlichen Verpflichtungen», hatte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin zuletzt kritisiert. 

Sie stelle «einen weiteren Schritt zu einer faktischen Annexion» dar. Israel sei im Westjordanland weiterhin Besatzungsmacht, «und als Besatzungsmacht ist es völkerrechtswidrig, Siedlungen zu bauen», ergänzte der Sprecher des deutschen Außenministeriums. Auch die Übertragung bestimmter Verwaltungstätigkeiten an zivile israelische Behörden stehe im Widerspruch zum temporären Charakter einer Besatzung.

Ultrarechte Minister feiern Entscheidung

Verteidigungsminister Israel Katz sprach nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 von einem «wesentlichen sicherheits- und verwaltungspolitischer Schritt, der darauf abzielt, die volle Kontrolle, Durchsetzungskraft und Handlungsfreiheit des Staates Israel im Gebiet zu gewährleisten». 

Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich sagte demnach: «Wir setzen die Revolution der Siedlungspolitik und der Kontrolle über alle Teile unseres Landes fort.» Zum ersten Mal seit dem Sechstagekrieg 1967 «bringen wir Ordnung und Regierungsführung in die Verwaltung des Bodens in Judäa und Samaria (Westjordanland) zurück», sagte er laut dem TV-Sender. 

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Scharfe Kritik von Peace Now

Die israelische Organisation Peace Now teilte als Reaktion auf die neue Entscheidung mit: «Die Regierung hat einen massiven Raub von Land im Westjordanland genehmigt – auf dem Weg zu einer de-facto-Annexion, völlig entgegen dem Willen des Volkes und im Widerspruch zum israelischen Interesse.» Die Organisation kritisierte ferner: «Dies ist eine radikale und verantwortungslose Regierung, die das Völkerrecht, das solche Regelungen verbietet, ignoriert, auf die Kritik befreundeter Staaten pfeift und uns in eine Katastrophe zerrt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundesregierung kritisiert Siedlungspläne im Westjordanland
Lage im Überblick

Bundesregierung kritisiert Siedlungspläne im Westjordanland

Israel will Tausende neue Wohnungen bauen und das Gebiet damit praktisch teilen. Eine Zweistaatenlösung und dauerhafter Frieden zwischen Israelis und Palästinensern könnten so in weite Ferne rücken.

15.08.2025

Israel schafft 22 neue Siedlungen im Westjordanland
Nahost

Israel schafft 22 neue Siedlungen im Westjordanland

Sowohl tatsächlich neue Siedlungen als auch die Legalisierung vormals aus Israels Sicht illegaler Außenposten sind geplant: Die Regierung hat den Weg für die Schaffung neuer Siedlungen frei gemacht.

29.05.2025

Israel beginnt großen Militäreinsatz im Westjordanland
Lage im Überblick

Israel beginnt großen Militäreinsatz im Westjordanland

Kaum ist im Gazastreifen eine Feuerpause in Kraft getreten, nimmt die Gewalt im Westjordanland zu. Verschärft wird die explosive Lage dort durch Angriffe radikaler Siedler auf palästinensische Dörfer.

22.01.2025

USA verhängen weitere Sanktionen gegen israelische Siedler
Nahost-Konflikt

USA verhängen weitere Sanktionen gegen israelische Siedler

Trotz internationaler Kritik treibt Israels Regierung den Siedlungsausbau im Westjordanland voran. Neue US-Gegenmaßnahmen treffen unter anderem führende Köpfe extremistisch-nationalistischer Gruppen.

11.07.2024

Israel erklärt große Fläche im Westjordanland zu Staatsland
Nahost

Israel erklärt große Fläche im Westjordanland zu Staatsland

Laut einer israelischen Menschenrechtsorganisation ist 2024 ein Rekordjahr der israelischen Landnahme. Die rechts-religiöse Führung treibt den Siedlungsbau im Westjordanland voran.

03.07.2024