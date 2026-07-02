Nahost

1.000 Tage nach Hamas-Überfall: Israel erinnert an Massaker

Tausende gedenken in Israel dem Massaker der Hamas – doch im Zentrum steht nicht nur Trauer, sondern auch heftige Kritik an Netanjahu und seiner Regierung.

Demonstrant mit einer Maske, die den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu darstellt, während einer Protestkundgebung 1000 Tage nach dem beispiellosen Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa
Demonstrant mit einer Maske, die den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu darstellt, während einer Protestkundgebung 1000 Tage nach dem beispiellosen Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023.

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Mit landesweiten Protesten haben zahlreiche Israelis am 1.000. Tag nach dem 7. Oktober 2023 an das beispiellose Massaker der Hamas erinnert. Die erste Gedenkzeremonie begann am frühen Morgen an einer Kreuzung in Galiläa im Norden des Landes. Im Laufe des Tages waren zahlreiche weitere Veranstaltungen geplant. Für den Abend wurde auf dem sogenannten Geiselplatz im Zentrum Tel Avivs eine große Kundgebung erwartet.

Der Angriff der Hamas und anderer extremistischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden, löste den verheerenden Gaza-Krieg aus. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seitdem mehr als 73.000 Palästinenser getötet. Israel weist Vorwürfe von Kriegsverbrechen und Völkermord zurück.

Harte Kritik der Opposition

Die Opposition wirft dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seiner Regierung vor, ihre Verantwortung für das Versagen am 7. Oktober vertuschen zu wollen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Oppositionspolitiker Avigdor Lieberman besuchte den besonders schwer vom Hamas-Massaker am 7. Oktober betroffenen Kibbuz Kfar Aza. Dort bezeichnete er das Massaker nach Angaben des Kan-Senders als «die schlimmste Katastrophe in der Geschichte des jüdischen Volkes seit dem Holocaust». Die Warnzeichen seien erkennbar gewesen, dennoch versuche die Regierung seither, sich der Verantwortung zu entziehen. Auch 1.000 Tage später seien im regionalen Krieg noch immer «alle Fronten offen». Die rechtsreligiöse Regierung habe Israel «Chaos und Anarchie» hinterlassen, sagte Lieberman, der früher Israels Außenminister sowie Verteidigungsminister war.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gedenken und Kritik zu 37 Jahre Tian'anmen-Massaker
Studentenprotest 1989

Gedenken und Kritik zu 37 Jahre Tian'anmen-Massaker

Am 4. Juni 1989 schlägt das Militär in Chinas Hauptstadt einen wochenlangen Protest blutig nieder. Bis heute hütet Peking viele Details über die Vorfälle, was seit Jahren für Kritik sorgt.

04.06.2026

Von Hamas kontrollierte Behörde: über 70.000 Tote in Gaza
Nahost

Von Hamas kontrollierte Behörde: über 70.000 Tote in Gaza

Erstmals spricht eine von der Hamas kontrollierte Behörde von mehr als 70.000 Toten im Gaza-Krieg. Vereinzelt gibt es trotz Waffenruhe noch neue Opfer. Außerdem werden noch immer Leichen geborgen.

29.11.2025

Brandenburger Tor zum Gedenken an 7. Oktober angestrahlt
Hamas-Angriff auf Israel 2023

Brandenburger Tor zum Gedenken an 7. Oktober angestrahlt

Zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel werden in Berlin die Namen der rund 1.200 Opfer verlesen. Zugleich muss die Polizei gegen Gewaltverherrlichung vorgehen.

07.10.2025

Gedenken und Proteste zum Jahrestag des Hamas-Überfalls
Jahrestag des Hamas-Überfalls

Gedenken und Proteste zum Jahrestag des Hamas-Überfalls

Vor dem Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel war bei der Polizei die Furcht vor Ausschreitungen in Deutschland groß. Tausende Menschen demonstrieren. In Berlin blieb es nicht friedlich.

06.10.2024

Nahost-Krieg

Hamas-Behörde: Mehr als 20.000 Tote im Gazastreifen

Seit annähernd 11 Wochen herrscht Krieg im Nahen Osten. Immer mehr Menschen sterben.

22.12.2023