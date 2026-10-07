Nahost

Israel hat seit dem Hamas-Massaker 100.000 Ziele angegriffen

Vor drei Jahren ermordeten Hamas-Terroristen rund 1.200 Menschen in Israel. Der Überfall löste den Gaza-Krieg aus. Israel hat seither Zehntausende Ziele in der Region angegriffen.

Israel hat seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 nach eigenen Angaben 100.000 Ziele in der Region angegriffen, die meisten davon im Gazastreifen. Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Israel hat seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 nach eigenen Angaben 100.000 Ziele in der Region angegriffen, die meisten davon im Gazastreifen.

Tel Aviv/Jerusalem (dpa) - Seit dem Hamas-Überfall im Süden Israels vor drei Jahren haben die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben rund 100.000 Ziele in der Region angegriffen. Davon seien 65.000 im Gazastreifen gewesen, 28.000 im Libanon und in Syrien sowie 4.500 in Iran, berichtete das israelische Radio unter Berufung auf das Militär. 970 israelische Soldaten seien in den vergangenen drei Jahren im Dienst getötet worden. 

Bei dem Überfall am 7. Oktober 2023 wurden rund 1.200 Menschen getötet und 251 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Nach israelischen Angaben kamen damals rund 6.000 Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppierungen nach Israel. Bei dem auf den Überfall folgenden Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.000 Palästinenser getötet.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte am Montag mitgeteilt, dass von den 6.000 Terroristen bisher 4.000 getötet worden seien. Das Militär sei angewiesen, auch die verbliebenen 2.000 zu verfolgen und zu töten.

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