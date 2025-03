Israel stoppt Stromlieferungen in den Gazastreifen

Konflikt in Nahost

Konflikt in Nahost

Gaza-Waffenruhe bleibt auch nach Geisel-Freilassung instabil

Drei israelische Geiseln gegen 369 palästinensische Häftlinge - das war der Deal zwischen Hamas und Israel am Wochenende. Doch was wird in den kommenden Wochen aus dem Abkommen über die Waffenruhe?