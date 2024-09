Israels Angriffe im Libanon - Wie reagiert die Hisbollah?

Krieg in Nahost

Krieg in Nahost

Hunderte Pager explodieren im Libanon - was steckt dahinter?

Die Szenen erinnern an Science-Fiction: Plötzlich explodieren hunderte Funkempfänger gleichzeitig an mehreren Orten im Libanon. Tausende werden verletzt. Am nächsten Tag folgt eine zweite Welle.