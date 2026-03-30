Nahost

Israels Armee bestraft Bataillon nach Gewalt gegen Reporter

CNN-Journalisten wollten im Westjordanland einen Bericht über Folgen eines Siedlerangriffs drehen. Israelische Soldaten hindern sie gewaltsam daran. Jetzt zieht die Armeeführung Konsequenzen.

Immer wieder kommt es zu Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser und ihren Besitz. (Archivbild) Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa
Immer wieder kommt es zu Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser und ihren Besitz. (Archivbild)

Tel Aviv/Ramallah (dpa) - Nach Gewalt israelischer Soldaten gegen Journalisten des US-Fernsehsenders CNN im besetzten Westjordanland hat die Armeeführung ein ganzes Reservebataillon vom Dienst suspendiert. Das Bataillon werde einem Prozess zur Stärkung seiner «fachlichen und ethischen Grundlagen» unterzogen, teilte das Militär in der Nacht mit. 

Ein CNN-Team hatte die Folgen eines Angriffs israelischer Siedler und die Errichtung eines illegalen Außenpostens dokumentieren wollen, als sie nach eigenen Angaben von israelischen Soldaten angegriffen und gewaltsam festgesetzt worden waren. 

Schwere Vorwürfe gegen israelische Soldaten

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

CNN filmte den Vorfall. Korrespondent Jeremy Diamond hatte auf X geschrieben, die Soldaten hätten einen Fotografen angegriffen und sein Team festgehalten. Laut dem internationalen Presseverband Foreign Press Association (FPA) hatten sich die Journalisten deutlich ausgewiesen. Die Soldaten aber hätten wiederholt versucht, die Aufnahmen zu verhindern. Einer der israelischen Soldaten habe daraufhin einen CNN-Journalisten in den Würgegriff genommen, ihn zu Boden geworfen und seine Kamera beschädigt.

Der Verband sprach von einem direkten Angriff auf die Pressefreiheit. Die israelische Armeeführung leitete eine Untersuchung zu dem Vorfall ein. Die beispiellose Suspendierung eines ganzen Bataillons solle als Abschreckung unter den Soldaten dienen, schrieb das israelische Nachrichtenportal ynet. Die Soldaten des Bataillons seien «schockiert über die Kollektivstrafe» gewesen. Eine solche Einheit umfasst in aller Regel mehrere Hundert Soldatinnen und Soldaten.

Anstieg israelischer Siedlergewalt

Mit Beginn des Gaza-Kriegs vor zweieinhalb Jahren war es im Westjordanland zu einem erheblichen Anstieg von Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser und deren Besitz gekommen. Den israelischen Sicherheitskräften wird immer wieder vorgeworfen, sie gingen nicht entschlossen genug dagegen vor oder stellten sich sogar auf die Seite der aggressiven Siedler.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gewalt im Westjordanland: USA sanktionieren Siedlergruppe
Nahost

Gewalt im Westjordanland: USA sanktionieren Siedlergruppe

Die USA verhängen erneut Sanktionen wegen Gewalt im Westjordanland. Im Zentrum: Eine Organisation, die extremistische Siedler mit Geld und Krediten unterstützt.

18.11.2024

UN-Chef besorgt über explosive Lage im Westjordanland
Lage im Überblick

UN-Chef besorgt über explosive Lage im Westjordanland

Israels Militär geht im Westjordanland gegen militante Palästinenser vor. Der UN-Generalsekretär ruft zu «größtmöglicher Zurückhaltung» auf. EU-Chefdiplomat Borrell hat einen brisanten Vorschlag.

29.08.2024

Krieg in Nahost

Baerbock fordert mehr Schutz vor Gewalt israelischer Siedler

Die Bundesaußenministerin lässt sich im Westjordanland von Palästinensern die Lage in der Nachbarschaft israelischer Siedlungen schildern. Sie findet deutliche Worte.

08.01.2024

Medien

ARD-Team im Westjordanland von israelischen Soldaten bedroht

Nach einem Interview zu radikalen jüdischen Siedler werden die Journalisten von israelischen Soldaten mit Waffen bedroht und festgehalten. Das ARD-Team spricht von einem Angriff auf die Pressefreiheit.

06.11.2023

Gaza-Krieg

Unruhen im Westjordanland - Sorge vor Erstarken der Hamas

Im Schatten des Gaza-Kriegs nimmt auch im Westjordanland die Gewalt zu, Tausende demonstrieren gegen Israel. Droht der ohnehin geschwächten Autonomiebehörde der Umsturz?

02.11.2023