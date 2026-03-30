Nahost

Israels Armee: Erneut Drohnen der Huthi-Miliz abgefangen

Die Huthi-Miliz im Jemen steht dem Iran bei dessen Abwehr gegen die israelischen und US-amerikanischen Angriffe bei. Erneut musste Israel in der Nacht seine Luftabwehr aktivieren.

Erneut war Israels Luftabwehr wegen Beschuss aus dem Jemen im Einsatz. (Archivbild) Foto: Baz Ratner/AP/dpa
Erneut war Israels Luftabwehr wegen Beschuss aus dem Jemen im Einsatz. (Archivbild)

Tel Aviv (dpa) - Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat Israel erneut mit Drohnen angegriffen. Es seien zwei Drohnen aus dem Jemen abgefangen worden, teilte die israelische Armee in der Nacht mit. Zuvor hatten im Raum der Hafenstadt Eilat am Roten Meer im Süden Israels die Sirenen geheult. 

Die islamistische Huthi-Miliz war am Samstag an der Seite Teherans in den vor einem Monat von Israel und den USA gegen den Iran begonnenen Krieg eingetreten. Innerhalb von kurzen Abständen feuerten die Huthi Raketen und Drohnen auf Israel ab, die jedoch nach israelischen Armeeangaben allesamt abgefangen wurden. 

Die Miliz kontrolliert weite Teile des Jemens und erhält von der iranischen Führung militärische Unterstützung. Während des Gaza-Kriegs hatte sie Israel regelmäßig beschossen, aber auch im Roten Meer und dem sich südlich anschließenden Golf von Aden Handelsschiffe attackiert.

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