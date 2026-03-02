Nahost

Israels Luftwaffe startet neue Angriffswelle in Teheran

Israel setzt seine Angriffe im Iran fort. Erneut ist die Hauptstadt Teheran im Visier.

Israels Luftwaffe greift weiter im Iran an. (Archivbild) Foto: Ariel Schalit/AP/dpa
Israels Luftwaffe greift weiter im Iran an. (Archivbild)

Tel Aviv/Teheran (dpa) - Die israelische Luftwaffe setzt ihre Attacken gegen Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran fort. Es sei eine neue umfangreiche Angriffswelle gegen das «iranische Terrorregime im Herzen von Teheran» begonnen worden, teilte das Militär in der Nacht ohne weitere Details mit. 

Die Entfernung zwischen der israelischen Stadt Tel Aviv und Teheran beträgt Luftlinie rund 1.600 Kilometer. Der am Samstagmorgen in Koordination mit den verbündeten USA gestartete Einsatz der israelischen Luftwaffe gegen den Erzfeind Iran ist nach Armeeangaben der bisher größte in ihrer Geschichte.

