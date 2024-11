Israels Armee: Trotz Waffenruhe Hisbollah-Mitglieder getötet

Beirut/Tel Aviv (dpa) - Trotz Beginns einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon hat es dort Armeeangaben zufolge weiterhin vereinzelt Tote gegeben. Israelische Einsatzkräfte hätten im Süden des Landes Mitglieder der Hisbollah getötet, sagte Militärsprecher Daniel Hagari in einer Ansprache am Abend. Ihre Anwesenheit in der Gegend verstoße gegen das Abkommen. «Jede Verletzung der Waffenruhe wird mit Feuer beantwortet.»